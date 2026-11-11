در بحبوحه نگرانی درباره فشار بیشتر بر بازار انرژی، بهای نفت برنت ۳ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در بحبوحه تداوم درگیری‌ها در آسیای غربی و اوکراین، نگرانی‌ها درباره فشار بلندمدت بر بازار‌های جهانی انرژی تشدید شده و در همین راستا، بهای نفت خام افزایش یافته است.

بر این اساس، قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه، با ۳.۳۱ درصد افزایش، به ۹۴.۶۴ دلار در هر بشکه رسید. همچنین، نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه دسامبر نیز با رشد ۲.۸۶ درصدی، بشکه‌ای ۸۸.۵ دلار معامله شد.

این افزایش در حالی رخ داده که چشم‌انداز دستیابی به توافق از طریق مذاکره غیرمستقیم میان آمریکا و ایران همچنان نامشخص است. نخست‌وزیر قطر روز دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جی‌دی ونس، معاون او دیدار کرد. پس از این دیدار، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که از هر دو طرف پاسخ‌های مثبتی دریافت کرده است. با این حال، مقام قطری تأکید کرد که هنوز نمی‌توان گفت توافق چقدر نزدیک یا دور است.

در همین حال، روز گذشته سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز اظهار کرد: «ما شروط هفت‌گانه خود را که همان حقوق ملت ایران است، اعلام کرده‌ایم و تا زمانی که این شروط محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد».

وی با فریبکارانه خواندن پاسخ آمریکا به شروط ایران افزود: «ما شروط هفت‌گانه خود را به آمریکایی‌ها ارائه کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم، اما پاسخ اولیه واشنگتن برای ما کافی نبوده است».

به طور جداگانه، مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی نیز به پیشرفت خاصی منجر نشد. این مذاکرات که روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد و در حاشیه آن هیئتی از اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، نتیجه قطعی نداشت و صرفا به توافق برای تبادل اسرا انجامید.

منبع: بریکینگ نیوز