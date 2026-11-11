باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این تیم در هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل میزبانش نفت و گاز ایلام، شکست خورد.

پرواز سیمرغ اولین گل بازی را توسط جواد اسماعیلی به ثمر رساند، اما اسیر بازگشت نفت و گاز ایلام به بازی شد و در پایان با دریافت ۲ گل نتیجه بازی را واگذار کرد.

سیدمحمد مهری و محمد دهقان گلزنان نفت و گاز ایلام بودند.

گل اول نفت و گاز ایلام بعد از اعلام اشتباه ضربه اوت به سود این تیم، وارد دروازه پرواز سیمرغ شد.

همچنین داور مسابقه در دقیقه ۹۵ از اعلام ضربه مسلم پنالتی به سود پرواز سیمرغ خودداری کرد.

ابراهیم مرادی سرمربی تیمش را با ترکیب محمد فلاحتی، فردین قربانی، ابوالفضل بابایی، سید احد شفیعی محمد رمضانی، محمدرضا بابایی، مبین اولادی، محمد عباسی، محمد احمدی، محمد میرحاجی و جواد اسماعیلی به مصاف نفت و گار ایلام فرستاد.

پرواز سیمرغ در پایان مسابقات هفته چهارم گروه نخست لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور با ۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر از برق شیراز، جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

تیم‌های ۸ امتیازی ایران جوان بوشهر و شاهین تهران به خاطر اختلاف در تعداد تفاضل گل رتبه‌های اول و دوم جدول رده‌بندی مسابقات را به خود اختصاص داده‌اند.