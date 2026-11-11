باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این اردو با حضور ۱۳ بازیکن از روز پنجشنبه بیست و یکم آبان ماه آغاز و تا روز شنبه بیست و سوم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با هدف ارزیابی فنی و آمادگی بازیکنان برای انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی جوانان، زیر نظر سینا صفی‌یاری (سرمربی) و نوید لک (مربی آنالیزور) برگزار خواهد شد.

امین بنی‌اسد، احسان گلی، مانی محبوبی، امیرحسین فرخی، عرشیا نیرآبادی، رادین مجرین، عرشیا برادران، محمد سبحان آنالویی، مجتبی زحمتکش، علیسا عبدی، سیدعرفان نقیبی، مسلم شه‌بخش و دانیال هاتفی، نفرات شرکت کننده در دومین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان هستند.