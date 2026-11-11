مدیر صیانت از مشتریان بانک مرکزی گفت: ناظران بانک مرکزی موضوعات را حضوری و غیرحضوری بررسی و پایش می‌کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیر صیانت از مشتریان بانک مرکزی با تشریح سازوکار‌های نظارتی و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها گفت: ناظران بانک مرکزی موضوعات مرتبط با عملکرد بانک‌ها را بررسی و پایش می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون بانک مرکزی، اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: نظارت بر بانک‌ها هم به‌صورت حضوری و هم به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و در صورتی که بانک‌ها مرتکب تخلف شوند، مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی، امکان معرفی آنها به هیئت انتظامی وجود دارد تا این هیئت به تخلفات رسیدگی کند.

مدیر صیانت از مشتریان بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مسیر دیگر رسیدگی به شکایت مشتریان از بانک‌ها گفت: اگر بانکی به تعهدات خود در قبال مشتری تمکین نکند، مشتری می‌تواند از آن بانک نزد بانک مرکزی شکایت کند.

وی افزود: برای ثبت شکایت، شماره تلفن ۲۷۰۶ _۰۲۱ و همچنین سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به نشانی crm.cbi.ir در نظر گرفته شده است و مشتریان می‌توانند شکایت خود را از این طریق ارسال کنند.

مدیر صیانت از مشتریان بانک مرکزی درباره روند و زمان رسیدگی به شکایت‌ها توضیح داد: مشتری ابتدا باید شکایت خود را به بانک مربوطه اعلام کند. بانک‌ها ۱۵ روز کاری فرصت دارند شکایت را بررسی و پاسخ مشتری را ارائه کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که بانک در این مدت پاسخ مناسبی ارائه نکند، مشتری می‌تواند شکایت خود را از طریق کانال‌های اعلام‌شده به بانک مرکزی ارسال کند.

به گفته وی، همکاران اداره صیانت از مشتریان بانک مرکزی شکایت‌های ثبت‌شده را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، موضوع را به بانک مربوطه ارجاع می‌دهند. در این مرحله بانک موظف است به بانک مرکزی پاسخگو باشد و ظرف ۱۰ روز کاری پاسخ شکایت را ارائه کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، شعب بانک
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