چای سیاه؛ از خواص دارویی تا عوارض مصرف بیش از حد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در منابع طب سنتی، ، چای به‌عنوان تقویت‌کننده قوا، کمک‌کننده به هضم و دفع مواد زائد، ادرارآور و عرق‌آور معرفی شده است. با این حال، چای در این دیدگاه بیشتر یک دارو محسوب می‌شود تا غذا و مصرف بی‌رویه آن می‌تواند آثار گرمی و خشکی در بدن ایجاد کند.

بر اساس توصیه مطرح‌شده در این گفت‌وگو، مصرف روزانه دو تا سه لیوان چای معمولی کافی است و نوشیدن بیش از این مقدار نیازمند احتیاط است؛ به‌ویژه برای افراد با مزاج گرم و خشک. همچنین چای سبز و چای سفید به‌دلیل شیوه فرآوری متفاوت، گزینه‌های مناسب‌تری نسبت به چای سیاه معرفی شده‌اند و هر سه نوع چای دارای آنتی‌اکسیدان هستند.