رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موانع دستیابی به توافق با آمریکا صحبت کرد و از درخواست واشنگتن برای گفتگوی مستقیم با ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه الجزیره اعلام کرد که تهران پاسخ روشنی به آمریکا داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست تا تصمیم خود را اعلام کند.

او «بی‌اعتمادی ایران به آمریکا» و «تلاش واشنگتن برای تحمیل خواسته‌های بیش از حد» را از موانع اصلی دستیابی به توافق دانست و افزود که توافق با آمریکا امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه این کشور به توافق‌های پیشین پایبند بماند و از اقداماتی که اعتماد را تضعیف می‌کند، خودداری کند.

او در ادامه گفت که اخیرا نماینده‌ای از واشنگتن به مسکو سفر کرده و از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه خواسته است برای تسهیل مذاکرات مستقیم با ایران میانجی‌گری کند.

قالیباف با اشاره به مواضع ایران برای پایان دادن به جنگ گفت: ایران مصمم است از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شود؛ هدفی که لزوماً از مسیر مذاکره محقق نخواهد شد و می‌تواند از طریق ایجاد بازدارندگی پایدار دنبال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه تغییری در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده ایران ایجاد نشده است، گفت که همچنان مسئولیت هدایت این مذاکرات را بر عهده دارد.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به محاصره دریایی ایران، گفت که آمریکا با اعمال این محاصره، دسترسی ایران به مواد غذایی را محدود کرده و مانع تجارت و ارائه خدمات درمانی می‌شود.

او در پایان تصریح کرد که آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات باید هفت شرط ایران را بپذیرد.

منبع: الجزیره