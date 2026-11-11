باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدگاه طب سنتی، خواب علاوه بر رفع خستگی، به بازیابی رطوبت و انرژی مغز و سیستم عصبی کمک می‌کند. بیداری طولانی، استرس، فکر و خیال زیاد، پرخوری شبانه، دیر شام خوردن و مصرف فست‌فود از عوامل بدخوابی معرفی شده‌اند؛ عواملی که می‌توانند با ایجاد اختلال در آرامش مغز، زمینه کابوس و بختک را نیز فراهم کنند.

برای بهبود خواب، مصرف کاهو با سکنجبین و حریره یا شیر بادام، ماساژ کف پا با روغن زیتون، کنجد یا بادام شیرین و استفاده از روغن بنفشه و بادام شیرین برای بینی و سر پیشنهاد شده است. همچنین پرهیز از خواب نزدیک غروب و مصرف قندهای مصنوعی از توصیه‌های مطرح‌شده برای بهبود کیفیت خواب شبانه است.