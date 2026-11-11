صد‌ها مدرسه در انگلیس، ایرلند و ایتالیا روز چهارشنبه ایمیل‌های تهدیدآمیز دریافت کردند که مقام‌ها آنها را جعلی ارزیابی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های اسکاتلند، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند اعلام کردند ایمیل‌های تهدیدآمیز ارسال‌شده به شمار زیادی از مدارس، جعلی بوده و منشأ آنها خارج از انگلیس است.

در ایرلند شمالی بیش از ۳۰۰ مدرسه این پیام‌ها را دریافت کردند. پلیس اعلام کرد تهدید‌ها معتبر نیستند و خطری متوجه عموم مردم نیست. پلیس جمهوری ایرلند نیز اعلام کرد نیازی به تخلیه مدارس وجود ندارد.

در ایتالیا نیز پس از دریافت تهدید‌های مشابه، حدود ۳۰۰ مدرسه تخلیه شدند. وزیر آموزش این کشور گفت احتمال می‌رود تهدید‌ها جعلی باشند و شمار مدارس دریافت‌کننده پیام‌ها افزایش یابد. پلیس ایتالیا تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کرده است.

بر اساس نسخه‌ای از ایمیل ارسالی در ایتالیا که رویترز مشاهده کرده، این پیام با نام مستعار «میخائیل آندروپوف» امضا شده بود. فردی با همین نام مستعار پیش‌تر مسئولیت ارسال تهدید‌های بمب‌گذاری به دفاتر رسانه‌ای در ایرلند و بلغارستان را نیز بر عهده گرفته بود.

گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا این تهدید‌ها را بخشی از راهبردی برای گسترش ترس و اضطراب توصیف کرد و گفت لزوماً پای کشور‌های خارجی یا گروه‌های متخاصم در میان نیست.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اروپا ، اتحادیه اروپا
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