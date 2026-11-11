معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ازتلاش سازمان سنجش برای اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری تا هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی، با اشاره به آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون سراسری اظهار کرد: نتایج آزمون آماده است، اما بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان پذیرش در دانشگاه‌های دارای شرایط خاص باید تکمیل شود؛ با تجمیع این موارد، نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

وی درباره نحوه جبران تأخیر در آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود افزود: با دانشگاه‌ها هماهنگ شده است تا با تعدیل حجم دروس و تعداد واحد‌های انتخابی و تنظیم برنامه‌ای فشرده‌تر، امکان جبران این تأخیر در فرصت باقی‌مانده از نیمسال جاری فراهم شود.

برنامه‌ریزی برای توانمندسازی نزدیک به ۳۰ هزار عضو هیأت‌علمی

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه، توانمندسازی استادان را از محور‌های اصلی تحول در آموزش عالی دانست و گفت: استاد، دانشجو، برنامه و محتوای آموزشی و زیرساخت‌ها، ارکان آموزش عالی را تشکیل می‌دهند؛ در این میان، اعضای هیأت‌علمی نقش راهبری دارند و تحول در دانشگاه‌ها بدون ارتقای توانمندی آنان محقق نمی‌شود.

 واحدی با اشاره به راه‌اندازی مرکز توسعه و تعالی آموزش در وزارت علوم تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های این مرکز، توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی است و برنامه‌های آن، نزدیک به ۳۰ هزار عضو هیأت‌علمی زیرمجموعه وزارت علوم را دربر می‌گیرد.

وی نشست برگزارشده در دانشگاه یزد را فرصتی برای هم‌اندیشی درباره راه‌های ارتقای توانمندی استادان توصیف کرد و افزود: مرکز توسعه و تعالی آموزش دانشگاه یزد نیز برنامه‌های خود را در سطح استان برای بیش از ۷۰۰ عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی دنبال می‌کند.

به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، آشنایی با روش‌های تدریس، تسلط بر فناوری‌های نوین آموزشی، آینده‌پژوهی در آموزش و تقویت اخلاق و مسئولیت اجتماعی در قبال دانشجویان، از مهم‌ترین سرفصل‌های این برنامه‌هاست.

واحدی در سفر امروز خود به یزد، صبح در کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی حضور یافت و سپس در نشست شورای دانشگاه یزد و نشست تخصصی «توانمندسازی و توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی با تمرکز بر ضرورت‌ها و شیوه‌های نوین» شرکت کرد.

بازدید از پروژه‌های عمرانی در دست احداث دانشگاه یزد، شامل آمفی‌تئاتر مرکزی، شهرک فناوری یزدانش، خوابگاه متأهلین، دانشکده هنر و معماری و مرکز مهریز، از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

منبع: وزارت علوم 

برچسب ها: کنکور ، وزارت علوم
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