باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد ایران از سال ۱۹۷۹ تاکنون با آمریکا در حال جنگ بوده و این واشنگتن نبوده که جنگ با تهران را آغاز کرده است!

ترامپ در مراسم روز کهنه‌سربازان در آرلینگتون ایالت ویرجینیا ادعا کرد که زمان آن رسیده است که آمریکا در جنگ با ایران به پیروزی کامل دست یابد.

وی مدعی شد: «این موضوع باید مدت‌ها پیش حل‌وفصل می‌شد. می‌خواهیم مطمئن شویم که به پیروزی کامل می‌رسیم، نه پیروزی ۹۳ درصدی. پیروزی کامل خواهد بود. بازسازی آنچه نابود کرده‌ایم ۲۵ سال طول می‌کشد و امیدوارم مجبور نشویم بخش دیگری از آن کشور را نابود کنیم.»

منبع: الجزیره