باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، برنامه جهانی غذا و وزارت کشاورزی لبنان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بیش از یک میلیون نفر در این کشور برای تأمین غذای کافی با مشکل مواجه‌اند.

بر اساس این بیانیه، پیش‌بینی می‌شود شمار افراد گرفتار ناامنی غذایی در لبنان تا اواسط سال آینده به یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر افزایش یابد.

این نهاد‌ها با هشدار درباره وخامت شرایط، خواستار اقدام فوری برای بهبود وضعیت غذایی مردم لبنان شدند.

در این بیانیه آمده است که محدود بودن فرصت‌های شغلی، پایان یافتن پس‌انداز خانوار‌ها و بالا بودن سطح بدهی‌ها، در کنار افزایش هزینه مواد غذایی، سوخت و سایر اقلام ضروری، فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده است.

منبع: الجزیره