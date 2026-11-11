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ظرفیت خطوط ریلی برای انتقال نفت چقدر است؟ + فیلم

مدیر کل سابق راه آهن جمهوری اسلامی ایران، درباره ظرفیت استفاده از ترانزیت ریلی برای صادرات نفت توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر به ظرفیت های ترانزیت ریلی کشور پرداخته و به امکان صادرات نفت به کشور های مقصد از طریق مسیر ریلی پرداخته شد.

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