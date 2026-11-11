ظرفیت خطوط ریلی برای انتقال نفت چقدر است؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0628\u0647 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0646\u0632\u06cc\u062a \u0631\u06cc\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0646\u0641\u062a \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u06cc\u0644\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n