باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -درودگری، هنری است که به جسم بی‌جان چوب، روح و جان می‌بخشد و آن را به محصولاتی کاربردی و هنری تبدیل می‌کند.

این هنرصنعت دیرینه در قم، میراثی چند صد ساله است که با دستان استادکاران این خطه، به نماد هویت فرهنگی استان تبدیل شده و در کنار ارزش هنری، با اشتغال هزاران نفر، نقشی کلیدی در اقتصاد و معیشت مردم ایفا می‌کند.

محمد غلامی، رئیس اتحادیه درودگران و صنوف وابسته قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تحولات یک سال اخیر این اتحادیه خبر داد و گفت: در ۱۰ ماه گذشته با پشتیبانی فکری مدیران گذشته و پیشکسوتان، گام‌های مؤثری در حمایت از فعالان صنف برداشته شده است.

وی برنامه‌های تحولی اتحادیه در سال «اقتصاد ملی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را بر پایه توانمندسازی واحدهای تولیدی و توزیعی برای توسعه کسب‌وکار، افزایش فروش و رضایتمندی فعالان صنف عنوان کرد.

جایگاه درودگران قم مطلوب نیست

غلامی با اشاره به سابقه چند صد ساله هنرصنعت درودگری در قم گفت: با وجود این پیشینه، جایگاه فعالان این صنف در استان و کشور مطلوب نیست.

۲۵ هزار شغل مستقیم در صنف درودگری قم / ۲۵۰۰ مجوز رسمی

وی گفت:در حال حاضر بالغ بر ۲۵۰۰ مجوز رسمی تولیدی و فروشگاهی برای درودگران و صنوف وابسته صادر شده و پیش‌بینی می‌شود به همین میزان نیز فعالیت غیررسمی وجود داشته باشد که در مجموع، اشتغال مستقیم بالغ بر ۲۵ هزار نفر را به خود اختصاص داده است.

انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن در صنعت درودگری قم

رئیس اتحادیه درودگران قم، با ابراز تأسف از اینکه حجم بالای فعالیت و تولید به دلیل جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های خصوصی و دولتی دیده نمی‌شود، خواستار انسجام‌بخشی حول محور اتحادیه و خوشه مبلمان استان شد.

وی از تعامل با شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: برنامه عملیاتی خوبی تدوین و اجرا شده که بخشی انجام شده و بخش دیگری در حال اجراست.

غلامی، اختصاص شهرک صنعتی تخصصی ثامن به فعالان درودگری را اقدامی منحصربه‌فرد و قابل تقدیر دانست و خواستار تبدیل آن به مرکز اصلی تولیدات صنعت درودگری و بازار بزرگ شد.

برگزاری ستاد تسهیل در شهرک ثامن گامی در جهت حمایت از صنعت درودگری

رئیس اتحادیه درودگران قم، تعامل سازنده تشکل‌های بخش خصوصی با این اتحادیه را نویدبخش روزهای پرامید ارزیابی کرد و برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری در شهرک صنعتی ثامن را نشانه اهمیت بخش حاکمیتی به صنعت درودگری دانست.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی باید از زمان جلوتر باشد، از اقدامات ۷ ماه سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار سایت اطلاع‌رسانی اتحادیه درودگران قم به آدرس Dgqhom.ir با هدف اطلاع‌رسانی، انسجام‌بخشی و ارتباط مستقیم بین اتحادیه، فعالان صنفی و مشتریان راه‌اندازی شد.

غلامی افزود: با فراخوان برای فعالان خوشه مبلمان قم، سامانه‌های فروش رسمی آنان در سایت اتحادیه معرفی می‌شوند و این سایت با نگاهی توسعه‌ای به مرجع معرفی تولیدی‌ها و فروشگاه‌های قم تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به‌زودی بخش فرصت‌های شغلی در سایت فراهم می‌شود تا واحدهای تولیدی نیازهای خود را ثبت کنند و متقاضیان متناسب با تخصص خود با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

آموزش نیروهای جوان برای ورود به بازار کار درودگری قم

محمد غلامی، رئیس اتحادیه درودگران قم، از همکاری‌های آموزشی با شرکت شهرک‌های صنعتی در قالب برنامه عملیاتی خوشه صنعتی مبلمان قم خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون در شهرک صنعتی تخصصی ثامن و با حضور فعالان خوشه مبلمان، دوره‌های آموزشی فروش و مشتری‌مداری (۴ جلسه)، هوش هیجانی و انگیزه در تولید و فروش، برندسازی و ثبت شرکت، و آشنایی با قوانین و امور مالیاتی برگزار شده است.

وی افزود: تا پایان سال نیز برنامه آموزشی فنی خوبی با همکاری شرکت شهرک‌ها در بخش رنگ‌کاری و پوشش‌دهی محصولات چوبی، روکش‌کاری مبلمان، طراحی و برش CNC چوب، و طراحی و ساخت جامع مبلمان شامل مسکونی، اداری، کودک و نوجوان و سرویس اتاق خواب در حال اجراست.

غلامی خاطرنشان کرد: با ظرفیت بالای صنعت درودگری استان و نیاز آموزش نیروهای جوان، پیش از این همکاری‌های خوبی با فنی‌وحرفه‌ای استان انجام شده و امروز با حضور اتحادیه و تعدادی از واحدهای تولیدی، تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد که برگزاری دوره‌های آموزشی با مدرک معتبر را در دستور کار قرار می‌دهد.

تشکل‌های جدید برای رفع نیازهای صنف درودگری قم

رئیس اتحادیه درودگران قم، با اشاره به ظرفیت‌های جوانان، بانوان و بخش‌های تخصصی صنعت درودگری استان گفت: یکی از پتانسیل‌های خوشه مبلمان قم، تنوع و فرصت‌هایی است که فعالان آن دارا هستند؛ از بانوان کارفرما و اعضای هیئت‌مدیره تا جوانان خلاق و صنعتگران فعال در مراحل تکمیلی.

وی ورود نیروهای جوان، خلاق، مبتکر و پیگیر را سه عامل مهم در پیشبرد منافع جمعی برشمرد و اظهار داشت: امروز سه تشکل بانوان کارآفرین خوشه مبلمان، جوانان کارآفرین خوشه مبلمان و تشکل کارآفرینان فعالان رنگ‌کار و روکش‌کوب خوشه مبلمان استان قم راه‌اندازی شده و جلسات آن‌ها برای شناسایی نیازها، برنامه‌ریزی و رفع اولویت‌دار مشکلات در حال برگزاری است.

غلامی یادآور شد: پیش از این نیز دو تشکل صندوق درودگران و شرکت تعاونی درودگران از دل فعالیت و مسئولیت اجتماعی فعالان این صنف شکل گرفته که منشأ خدمات بسیاری بوده و هست و امیدواریم سایر تشکل‌ها نیز در همین مسیر به دستاوردهای بزرگ دست یابند.

پیگیری مطالبات درودگران قم توسط تشکل‌های تخصصی

رئیس اتحادیه درودگران قم، ایجاد راه دسترسی ایمن و مناسب به شهرک صنعتی ثامن و المان‌سازی از صنعت درودگری در استان را از اولویت‌های واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک دانست و گفت: در همین راستا نشستی سه‌جانبه با حضور اتحادیه، شرکت شهرک‌های صنعتی و شورای اسلامی شهر قم برگزار شد و روند کار از سوی سه طرف در حال پیگیری است. مهندس امرالهی، رئیس شورای شهر نیز از شهرک صنعتی بازدید کرد.

وی تأکید کرد: بسیاری از امور مرتبط با شهرک ثامن و صنف درودگری استان، از این پس به‌صورت تخصصی توسط خود فعالان خوشه مبلمان در قالب تشکل‌های شکل‌گرفته پیگیری و مطالبه خواهد شد، زیرا با این ساختار، صرفاً اتحادیه یا چند واحد پیگیر نخواهند بود و تشکل‌ها با شخصیت و مسئولیت اجتماعی، موارد را از مسئولان مطالبه می‌کنند.

غلامی، آشنایی فعالان خوشه مبلمان قم با ظرفیت‌های سایر واحدهای تولیدی مستقر در دیگر شهرک‌های صنعتی استان را در راستای کاهش هزینه‌ها و توسعه کسب‌وکار بسیار مفید و لازم ارزیابی کرد و گفت: برخی واحدها مواد اولیه خود را از سایر شهرها تأمین می‌کنند، در حالی که همان مواد در قم تولید می‌شود؛ برای همین، بازدیدهای گروهی و هدفمند فعالان خوشه مبلمان از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و جلسات ارزشمندی نیز برگزار شده است.

تدوین فرم قرارداد برای فعالان صنعت چوب قم

رئیس اتحادیه درودگران و صنوف وابسته قم، با اشاره به دغدغه‌های فعالان این صنف گفت: یکی از مشکلات موجود، وجود شکایات و یا عدم قطعی کردن قراردادها و شروط آن است که نارضایتی‌هایی را برای کارفرما و مشتری ایجاد کرده است.

وی افزود: در همین راستا، شرکت شهرک‌های صنعتی قم با همکاری اتحادیه، فرم قراردادی را تدوین و در اختیار فعالان صنعت چوب قرار داد که باید سفارشات خود را طبق آن با مشتریان انجام دهند. این قرارداد در مرحله نخست آزمایشی و اختیاری است و پس از این دوره اجباری خواهد شد.

غلامی تأکید کرد: در این قرارداد، اصل داوری و صلح‌یاری به‌عنوان بازوی رفع مشکلات و اختلافات احتمالی محور قرار گرفته و متن قرارداد پیشنهادی در سایت رسمی اتحادیه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

حمایت از حضور درودگران قم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

رئیس اتحادیه درودگران قم، حضور در بازارها و فرصت‌های نمایشگاهی خارج از استان را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شناخت بازار، محصولات و فناوری روز داخلی و خارجی و توجه به ذائقه مصرف‌کننده دانست.

وی گفت: با همکاری معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، تور بازدید جمعی فعالان تولیدکننده خوشه مبلمان قم از نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و ضمن بازدید و جلسات متنوع، تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ گردید.

غلامی افزود: یکی از تصمیمات خوب این تور، استارت مطالبه جدی ایجاد سامانه‌های فروش رسمی توسط فعالان خوشه مبلمان بود و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز ضمن ارائه مشاوره و راهبری، بخشی از هزینه‌های مالی این نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کرد.

وی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه بین‌المللی تهران یکی از تولیدکنندگان معتبر و برند استان حضوری جدی و قابل تحسین داشت و با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی، در صورت درخواست واحدهای صنعتی، بخشی از هزینه‌های ایجاد غرفه یا بازدید از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در قالب یارانه دولتی پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه تجهیزات صنعت درودگری استان تصریح کرد: امروز شاهد به‌روزرسانی تجهیزات متناسب با تکنولوژی روز هستیم؛ زمانی رنگ‌کاری با کیفیت محصولات چوبی را از استان خارج می‌کردند، اما امروز واحدهای تولیدی ما مجهز به آبشار رنگ با بالاترین کیفیت هستند.

غلامی با قدردانی از مدیریت ارشد استان و سایر مدیران حامی تولید، ابراز امیدواری کرد: فعالان خوشه مبلمان استان و مردم قم، رونق تولید و کسب‌وکار صنعت درودگری را در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تجربه خواهند کرد.