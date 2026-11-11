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وقتی فناوری پهپاد ایرانی الگوی آمریکا شد + فیلم

توسعه پهپاد‌های ایرانی از خانواده شاهد تا کمان و آرش، توان دفاعی کشور را به سطحی راهبردی رسانده و فناوری بومی ایران را به الگویی برای قدرت‌های نظامی تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد شاهد ۱۳۱ که مبنای ساخت پهپاد آمریکایی لوکاس قرار گرفته، با حضور در عملیات‌های نظامی و هدف قرار دادن اهداف دشمن، توانایی خود را در شناسایی و اجرای مأموریت‌های رزمی نشان داده است. پهپاد شاهد ۱۲۹ نیز از سال ۱۳۹۴ در محور مقاومت برای مقابله با گروه‌های تکفیری و داعش به کار گرفته شد و تصاویر دقیق آن، دید گسترده‌تری از میدان نبرد در اختیار رزمندگان قرار داد.

فناوری پهپادی ایران علاوه بر حوزه نظامی، به صنایع دیگر نیز راه یافته و در زمینه‌هایی مانند بارورسازی ابرها کاربرد پیدا کرده است. در کنار پهپادهای شاهد، پهپادهای کمان و آرش ارتش نیز توانمندی خود را در میدان به نمایش گذاشته‌اند؛ دستاوردهایی که مسیر چندساله ایران از طراحی تا تولید و عملیات را نشان می‌دهد.

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