باشگاه خبرنگاران جوان - حفاظت از پرندگان وحشی، تنها صیانت از طبیعت نیست؛ گامی مهم در حفاظت از سلامت انسان و جامعه است. نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فومن با حضور در بازار هفتگی این شهرستان، ضمن پایش و بررسی نحوه عرضه و فروش پرندگان، بروشور‌های آموزشی و آگاهی‌بخش با محوریت پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان را میان کسبه و شهروندان توزیع کردند.

در جریان این برنامه، با تأکید بر ممنوعیت زنده‌گیری، شکار، خرید و فروش و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی، درباره مخاطرات بهداشتی و احتمال انتقال بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان از طریق تماس با پرندگان آلوده و جابه‌جایی آنها اطلاع‌رسانی شد.

این اقدام با هدف ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش و جلب مشارکت شهروندان در صیانت از تنوع زیستی و سلامت جامعه انجام شده است.

پایش بازار‌های هفتگی برای مقابله با عرضه و فروش پرندگان وحشی

در راستای صیانت از حیات وحش و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر، بازار هفتگی صومعه‌سرا نیز در چند مرحله پایش شد؛ پایشی که در جریان آن هیچ مورد تخلفی مشاهده نشد.

امین آقایی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا در این خصوص از اجرای پایش‌های مستمر بازار هفتگی این شهرستان با هدف پیشگیری از عرضه، خرید و فروش پرندگان وحشی به صورت زنده یا ذبح شده خبر داد. به گفته او، این پایش‌ها با هدف افزایش نظارت، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از عرضه غیرمجاز پرندگان مهاجر و سایر گونه‌های حیات وحش انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا گفت: بازار هفتگی این شهرستان در یکشنبه‌ای که گذشت، در چند مرحله مورد بازدید و پایش مأموران محیط زیست قرار گرفت که خوشبختانه در جریان این بازرسی‌ها، موردی از عرضه و فروش غیرمجاز پرندگان مشاهده نشد.

مردم از خرید و نگهداری پرندگان وحشی خودداری کنند

آقایی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از تنوع زیستی، از مردم خواست از خرید و نگهداری پرندگان وحشی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر، به ویژه به صورت زنده، مراتب را به نزدیکترین محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان