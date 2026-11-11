خون مردم ایران ابزار معامله سیاسی پهلوی با آمریکا و رژیم اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پهلوی در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هوادارانش را به حضور خیابانی و تسخیر مراکز شهرها فراخواند؛ فراخوان‌هایی که با شکل‌گیری آشوب و زمینه‌سازی برای حضور گروه‌های مسلح تروریستی ادامه پیدا کرد. او بعدها آمارهای مربوط به کشته‌شدگان را برای جلب توجه دولت‌های خارجی مطرح کرد و از حمله به ایران با عنوان «مداخله بشردوستانه» حمایت کرد.

پهلوی در ادامه حتی از تأمین مالی کمپین خود با صدها میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران سخن گفت و حمایت از حمله خارجی را انکار نکرد. با این حال، پس از افزایش انتقادها، روایت خود درباره فراخوان‌های دی‌ماه را تغییر داد؛ در حالی که همچنان از پشت محافظان و شیشه‌های ضدگلوله برای مداخله نظامی در ایران تبلیغ می‌کند، حاضر به پذیرش هزینه و مسئولیت پیامدهای آن نیست.