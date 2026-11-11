در دیدار رده بندی المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ تیم ملی فوتسال ایران مقابل ایتالیا به برتری رسید و در جایگاه سوم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال دختران کشورمان در دیدار رده‌بندی بازی‌های المپیک جوانان دکار ۲۰۲۶ با نتیجه ۵-۲ مقابل تیم ایتالیا پیروز شد و مدال برنز چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان را کسب کرد.

در این دیدار، طناز باقری‌نیا با ثبت هت‌تریک، ستاره گلزن ایران بود و حدیث یاری و ستایش رضایی نیز هر کدام با به ثمر رساندن یک گل، در پیروزی ارزشمند ملی‌پوشان نقش‌آفرینی کردند.

حدیث یاری، فاطمه شکرانی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، سارینا زارع حقیقی، طناز باقری‌نیا، الناز حسینی‌پور، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت و ستایش رضایی‌صلاحی ملی‌پوشان تیم فوتسال کشورمان در این رقابت ها بودند.

کادر فنی: فاطمه شریف (سرمربی)، فروزان کاکاوند (سرپرست)، مهناز صادقی (مربی)، زهرا شاه‌عباسپور (پزشک)