باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح مصوبات مربوط به نامگذاری‌های مناسبت‌های جدید در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسات اخیر این شورا، ۹ اسفند به مناسبت شهادت امام مجاهد حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) به همراه خانواده، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور و شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد به عنوان «روز حماسه دفاع از ایران»، ۱۰ اسفند مصادف با سالروز قیام الله مردم ایران به عنوان «روز بعثت مردم ایران» و «روز تنگه هرمز»، ۱۱ اسفند به عنوان «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم»، ۱۳ اسفند مصادف با سالروز حمله به ناوشکن دنا و شهادت ۱۰۴ نفر از کارکنان ناوچه دنا به عنوان «روز شهدای ناوشکن دنا» و ۱۷ اسفند، به مناسبت انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ایمدظله العالی به رهبری انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، برای درج در متن تقویم به تصویب رسیده بودند در این جلسه نیز شش مناسبت «روز ابریشم»، «روز برنج»، «روز پسته»، «روز سیب» و «روز پنبه» و «روز بزرگداشت حکیم میر سید شریف جرجانی» به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، به همراه برای درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور در شمار مناسبت‌های تقویمی قرار گرفتند.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با تصویب این شورا، روز عشایر نیز از مناسبت «روز روستا و عشایر» تفکیک و ۲۹ اردیبهشت، هم‌زمان با سالروز بیعت تاریخی عشایر با حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، به عنوان «روز عشایر» نام‌گذاری شد.

وی همچنین از موافقت با ثبت ۱۸ آبان، برابر با ۹ نوامبر، به عنوان «روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری» خبر داد و گفت: این پیشنهاد به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف هم راستایی در برگزاری مراسم بزرگداشت این اندیشمند در ایران و پاکستان مطرح شد و مقرر گردید تاریخ میلادی این مناسبت در کنار تاریخ شمسی درج شود.

افزوده شدن اعضای جدید به ترکیب شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به مصوبه مربوط به شورای توسعه فرهنگ قرآنی و انتقال آن به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش وزارت آموزش و پرورش در توسعه حفظ عمومی قرآن کریم، شکل گیری ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و همچنین ضرورت توجه به ظرفیت حافظان برجسته اهل سنت و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اصلاح ترکیب شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم با اضافه شدن سه عضو جدید تقویت شد.

بر این اساس، یک نفر از استادان برجسته حفظ قرآن کریم با معرفی وزیر آموزش و پرورش، یک نفر از استادان برجسته با معرفی رئیس ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم و یک نفر از استادان برجسته حفظ قرآن از جامعه اهل تسنن کشور به ترکیب این شورا اضافه شدند.

وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ارزیابی حافظان قرآن کریم اظهار کرد: این مصوبه با هدف سامان‌دهی و تسهیل خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به حافظان قرآن به تصویب رسیده بود و بر اساس آن، هر سال آزمون تخصصی حفظ قرآن کریم برگزار و به پذیرفته شدگان مدارک تخصصی در پنج درجه شامل استاد حفظ، حافظ ممتاز، حافظ کل، حافظ بیست جزء و حافظ ده جزء اعطا می‌شد.

اصلاح عنوان وگسترش قلمرو فعالیت هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از اصلاح عنوان و گسترش قلمرو فعالیت هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی خبر داد.

وی با اشاره به تأسیس این هیأت در سال ۱۳۸۲ با هدف حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه معارف و علوم انسانی گفت: با توجه به نیاز جامعه علمی کشور به توسعه نظریه پردازی در همه حوزه‌های دانشی و درخواست‌های مکرر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم پایه کشور، ضرورت گسترش قلمرو فعالیت این هیأت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه شورای معین، مقرر شد صلاحیت فعالیت این هیأت به همه حوزه‌های علمی تسری یابد و عنوان آن به «هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و نوآوری» تغییر کند.

همچنین مقرر شد وظایف مرتبط با مناظره و نقد در متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ و اهداف، سیاست‌ها و ترکیب اعضای هیأت متناسب با مأموریت‌های جدید اصلاح شود تا برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی