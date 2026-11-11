تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال امید ایران با حضور رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد و با استقبال بازیکنان و گفت‌وگوی صمیمانه تاج با آنها همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تمرین تیم ملی امید از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در زمین چمن مرکز ملی فوتبال آغاز شد. پس از انجام حرکات ابتدایی و گرم کردن بازیکنان به سمت مهدی تاج میهمان ویژه تمرین رفتند و با رئیس فدراسیون احوالپرسی کردند.

تاج دقایقی برای بازیکنان و اعضای کادر فنی صحبت کرد و ضمن ابراز رضایت از حضور یحیی گل‌محمدی در رأس کادر فنی تیم ملی امید، بر حمایت ویژه فدراسیون از این تیم تأکید کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در جمع بازیکنان گفت: بسیار خوشحالیم که یکی از مربیان تراز اول مثل آقای گل‌محمدی، در این تیم حضور دارد. تمام حواس و تمرکز مجموعه فدراسیون بر این است که این تیم در کنار تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان و نونهالان بتواند نتایج خوبی کسب کند و افتخارآفرین باشد.

وی ادامه داد: به آقای گل‌محمدی هم باید تبریک بگویم که تیمی منظم تشکیل داده و کادر فنی بسیار خوبی را دور هم جمع کرده‌اند. از این بابت باید دوباره به ایشان خسته‌نباشید بگویم.

همچنین یحیی گل‌محمدی نیز ضمن تشکر از حضور رئیس فدراسیون، توضیحاتی درباره شرایط تمرین و وضعیت بازیکنان ارائه کردند و یحیی گل‌محمدی نیز از شرایط فعلی تیم ابراز رضایت کرد.

پس از پایان صحبت‌های مهدی تاج، بازیکنان بار دیگر به تمرینات بازگشتند و بخش اصلی برنامه زیر نظر مستقیم یحیی گل‌محمدی و دستیارانش دنبال شد. در این بخش، تمرینات تاکتیکی و اجرای برنامه‌های موردنظر کادر فنی در دستور کار قرار گرفت و دروازه‌بان‌ها نیز زیر نظر ابراهیم میرزاپور تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند.

تمرین امروز تیم ملی امید در مجموع ۷۰ دقیقه به طول انجامید و بازیکنان پس از اجرای برنامه‌های تاکتیکی، کار خود را به پایان رساندند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ایران ، مهدی تاج ، یحیی گل محمدی
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