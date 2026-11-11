رقابت های لیگ برتر والیبال با تداوم صدرنشینی تیم های مهرگان و پیکان در گروه های خود به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۶ دیدار هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) در شهر‌های تهران، اردکان، اصفهان، اسلامشهر، تبریز و قزوین پیگیری شد.

تیم‌های طبیعت اسلامشهر، فولاد مبارکه سپاهان، مهرگان مازندران، شهرداری ارومیه، چادرملو اردکان و پیکان تهران در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

گروه A:

رازین پلیمر صفر – مهرگان مازندران ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

چادرملو اردکان ۳ – استقلال مشهد ۲ (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۲)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – تهران بیشه چمستان صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۷ بر ۲۵)

گروه B:

طبیعت اسلامشهر ۳ – شهداب یزد صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)

مس سونگون تبریز یک – شهرداری ارومیه ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۰ بر ۲۵)

شهروند قزوین یک – پیکان تهران ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۳۲ بر ۳۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز روز دوشنبه ۱۸ آبان در چاچوب دیدار‌های این هفته موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شد و آخرین مسابقه این هفته نیز روز یکشنبه ۲۴ آبان در سالن ۹ دی رفسنجان آغاز می‌شود و مس رفسنجان به مصاف صنعتگران امید می‌رود.

جدول دو گروه در پایان هفت دیدار هفته چهارم 

رده بندی جدول این رقابت‌ها در پایان هفت دیدار هفته چهارم به گونه‌ای شد که دو تیم مهرگان مازندران و پیکان صدرنشین باقی ماندند که گروه بندی بدین شکل است:

گروه اول:

۱ - مهرگان ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۲ - فولاد سیرجان ایرانیان سه برد و ۸ امتیاز

۳ - فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

۴ - چادر ملو اردکان دو برد و ۶ امتیاز

۵ - رازین پلیمر دو برد و چهار امتیاز

۶ - استقلال یک برد و ۴ امتیاز

۷ - پاس گرگان یک برد و ۴ امتیاز

۸ - تهران بیشه چمستان بدون برد و یک امتیاز

گروه دوم:

۱ - پیکان تهران ۴ برد و ۱۰ امتیاز

۲ - شهرداری ارومیه سه برد و ۱۰ امتیاز

۳ - طبیعت ۳ برد و ۹ امتیاز

۴ - صنعتگران امید یک برد و ۴ امتیاز

۵ - مس سونگون یک برد و ۳ امتیاز

۶ - شهروند قزوین بدون برد و امتیاز

۷ - شهداب یزد بدون برد و امتیاز

۸ - مس رفسنجان بدون برد و امتیاز

هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در شهر‌های گرگان، تهران (دو دیدار)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری می‌شود.

برچسب ها: لیگ برتر والیبال ، پیکان ، والیبال
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