باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید با اشاره به نقش ایران در کاهش تنش‌ها و تحولات آینده منطقه، بر اهمیت حمایت کشور‌های منطقه از مقاومت تأکید کرد.

او گفت: «ایران نتیجه را قطعی کرده است؛ اینکه کشوری محوری است و نقشه آینده با حمایت موضع ایران و کشور‌های منطقه شکل خواهد گرفت».

شیخ نعیم قاسم با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و گنجاندن بند‌هایی درباره توقف حملات تجاوزکارانه به لبنان، گفت: «کمک ایران به ما در تفاهم‌نامه همان چیزی بود که به کاهش تنش‌ها منجر شد. وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، به لطف پایداری مقاومت و مردم آن و تفاهم‌نامه‌ای است که به کاهش تنش‌ها انجامید».

او در ادامه صحبت‌های خود، ضمن تاکید بر ادامه مقاومت گفت: «در جنگ تلفات وجود دارد، اما با تسلیم شدن دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین بهترین راه را انتخاب می‌کنیم که همان مقاومت است. مقاومت باید باقی بماند، ادامه پیدا کند، خود را آماده کند و هر زمان که ضرورت داشته باشد بجنگد و از سرزمین دفاع کند».

او تاکید کرد که «جبهه مقاومت باید بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر باشد و کشور‌ها و ملت‌های بسیاری را در بر بگیرد» و در ادامه گفت: «آمریکا در جست‌وجوی متحدان است و کشور‌های بزرگ و کوچک را ملزم می‌کند که در کنار آن باشند، در حالی که همکاری نیرو‌های مقاومت با یکدیگر را محکوم می‌کند».

تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، مسئله خلع سلاح منتفی است

شیخ نعیم قاسم، در ادامه این سخنرانی به مسئله خلع سلاح اشاره کرده و از مواضع دولت لبنان انتقاد کرد. او گفت: «اگر شما معتقدید اسرائیل جز با خلع سلاح، دست از سر ما برنمی‌دارد و در غیر این صورت به ما حمله خواهد کرد، بگذارید حمله کند. این ما هستیم که بیش از شما هزینه می‌دهیم؛ اما آیا برای به دست آوردن برخی امتیازها، ما و کشور را به رژیم اسرائیل تسلیم می‌کنید؟ از مقام‌های لبنان می‌خواهم تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، از صحبت درباره انحصار سلاح دست بردارند».

او ادامه داد: «همه دنیا می‌دانند که خلع سلاح، خواسته اسرائیل و آمریکا از مقام‌های لبنان است؛ اما بعد برخی می‌گویند که این خواسته‌ای ملی است. هیچ‌کس حق ندارد مانع دفاع از خود و دفاع از میهن شود. اولویت، توقف تجاوز اسرائیل، خروج این دشمن از کشورمان، بازگشت مردم به جنوب لبنان و بازسازی است».

توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی «امتیازدهی رایگان» بود

دبیر کل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به توافقی اشاره کرد که دولت لبنان با رژیم صهیونیستی منعقد کرده است. او این توافق را «امتیازدهی رایگان» به رژیم صهیونیستی دانست و گفت: «نخستین مشکل این توافق این است که بدون آنکه هیچ دستاوردی برای لبنان داشته باشد، راه را برای تعامل با رژیم اسرائیل باز کرده است».

او ادامه داد: «مشکل دوم هم این است که یک طرف پیش از آغاز مذاکرات، از همه‌چیز امتیاز داده است، بدون آنکه طرف دیگر چیزی واگذار کند».

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان هشدار داد: «دیگر نیازی به مذاکره باقی نمانده است؛ زیرا آنچه در توافق گنجانده‌اید، همه آنچه اسرائیل می‌خواهد در اختیارش قرار داده و دیگر چیزی برای شما باقی نگذاشته است. از مقام‌ها می‌خواهم از این مسیر عقب‌نشینی کنند؛ زیرا اسرائیل در توافق مذکور حتی یک گام هم پیش نرفته است، افزون بر اینکه این توافق با قانون اساسی مغایرت دارد».

در آمریکا زلزله سیاسی رخ داده است؛ الگوها تغییر خواهد کرد

دبیرکل حزب‌الله در انتهای این سخنرانی، به انتخابات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد. او گفت: «در آمریکا زلزله‌ای رخ داده و شکست ترامپ و درهم‌شکستن نتانیاهو، پیامد‌های مثبت مشخصی برای ما دارد».

او در ادامه تاکید کرد: «نقشه آینده تغییر خواهد کرد، اما نه به شکلی که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند؛ آن الگو به پایان رسیده است. اسرائیل در لبنان نمی‌توانند به ثبات برسد و دیر یا زود از آن خارج خواهد شد؛ زیرا ما مصمم هستیم».

شیخ نعیم قاسم ضمن تاکید بر نقش محوری ایران در معادلات آینده منطقه، گفت: «کشور‌های خلیج فارس و کشور‌های منطقه این فرصت را دارند که با ایران برای شکل دادن به آینده منطقه به تفاهم برسند».

منبع: المیادین