باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - پس از بارش‌های روزهای گذشته در خوزستان، وضعیت راه‌های استان این روزها یکی از پرسش‌های اصلی است.

یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده می‌گوید: با توجه به تدابیر خوبی که در مجموعه استانداری خوزستان از ماه‌ها قبل در زمینه پیش‌بینی این پدیده انجام پذیرفته بود، علی‌رغم بارش خوبی که در روزهای گذشته در حوزه استان خوزستان صورت پذیرفت، در حال حاضر همه محورهای شریانی اصلی و فرعی باز است.

او درباره نقاط دارای مشکل می‌افزاید: در دو نقطه از شهرستان‌های دزفول و اندیکا، دو راه روستایی به دلیل آب‌شستگی محدودیت‌هایی ایجاد شده که کارکنان راهداری به صورت شبانه‌روزی در محل حاضر هستند و در حال رفع مشکل به وجود آمده هستند.

محور امیدیه–دیلم؛ بازگشت پس از ۱۶ ساعت

خسروی در پاسخ به پرسشی درباره محور امیدیه–دیلم که در چند نقطه دچار آب‌شستگی شده بود، گفت: در این محور یک پل آسیب دیده بود. در همان ساعت اولیه، علی‌رغم آب‌شستگی ایجادشده، تردد ناوگان سبک و نیمه‌سبک کاملاً برقرار بود. ناوگان سنگین به واسطه آسیبی که به آن پل وارد شده بود، محدود شده بود که بعد از حدود ۱۵ تا ۱۶ ساعت به مسیر برگشت و در حال حاضر در حال بهره‌برداری است.

راه‌های خوزستان، پس از بارش‌های اخیر، امسال وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته دارند؛ محورهای اصلی باز است و تنها دو راه روستایی در انتظار رفع آب‌شستگی‌اند. اما پرسش اصلی این است: آیا این آماده‌باش، در بارش‌های سنگین‌تر پیش‌رو نیز جواب می‌دهد یا زیرساخت‌های فرسوده، دوباره گره‌ای تازه در راه‌ها ایجاد می‌کنند؟