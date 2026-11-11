ملی‌پوش تکواندو کشورمان در وزن ۷۳+کیلوگرم به مدال طلای بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین سلطانیان ملی‌پوش تکواندو کشورمان در وزن ۷۳+کیلوگرم در دور نخست بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد و در اولین رقابت مقابل اندری ولادیمیروف از بلغارستان با نتیجه دو بر صفر (۱۰- ۰ و ۳-۲) پیروز و به نیمه‌نهایی صعود کرد.در نیمه نهایی به مصاف جان وون جانگ از کره‌جنوبی رفت و با پیروزی دو بر صفر (۱۱-۱۳ و ۸-۹) فینالیست شد.

 

بنیامین سلطانیان در رقابت پایانی به مصاف ایوان لیسنکو سرانو از اسپانیا رفت و با نتیجه دو بر صفر (۱۵-۸ و ۴-۴) پیروز و مدال طلا را کسب کرد.

برچسب ها: المپیک جوانان ، تکواندو
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