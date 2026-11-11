مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره لغو تحریم‌های روسیه و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده این کشور، صرفاً در اختیار اروپا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فرانس ۲۴ تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند از طرف اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های روسیه مذاکره کند.

وی گفت روسیه در مذاکرات خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود است؛ اما این تصمیم‌ها صرفاً در اختیار اروپا قرار دارد و هیچ طرف دیگری نمی‌تواند به جای کشور‌های اروپایی درباره آنها تصمیم بگیرد.

کالاس افزود روسیه تمایلی به مذاکره با اروپا ندارد، زیرا گفت‌و‌گو با آمریکا را آسان‌تر می‌داند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار افزایش فشار بر مسکو شد و گفت اگر واشنگتن نیز مانند اروپا تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کند، ممکن است منابع مالی این کشور برای ادامه جنگ با اوکراین محدود شود.

وی با اشاره به کمک‌های مالی به اوکراین گفت بخش عمده این کمک‌ها اکنون از سوی اروپا تأمین می‌شود، اما خواهان حمایت بیشتر کشور‌های عضو گروه هفت است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تحریم روسیه
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