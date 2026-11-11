 نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان غربی با بدرقه مسئولان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حسین عباس زاده رئیس سازمان دانش آموزی آذربایحان غربی گفت: درسال جاری ۲۱۰۰ نفر از دانش آموزان آذربایجان غربی شامل ۱۰۵۰ دانش آموز دختر و ۱۰۵۰ دانش آموز پسر استان در قالب ۶ کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه ۳۶ اتوبوس جابجایی این کاروانها را انجام می دهد افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته اعزام دانش آموزان دختر در آبان ماه و دانش آموزان پسر آذرماه سال جاری انجام می شود.

وی ادامه داد: حضور در یادمان‌های دفاع مقدس و بازدید از عرصه‌های ماندگار مقاومت، امکان مواجهه مستقیم دانش‌آموزان با جغرافیای حماسه، آثار برجای‌ مانده از مجاهدت رزمندگان و روایت‌های تاریخی آن دوران را فراهم می‌آورد؛ تجربه‌ای تربیتی که می‌تواند در شکل‌گیری ادراک عمیق‌تر از مفاهیم فداکاری، مسئولیت‌ پذیری، آزادگی و پاسداشت استقلال و عزت ملی نقش‌آفرین باشد.