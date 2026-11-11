بنابر اعلام رسانه‌های انگلیس کار انتقال مائوریسیو پوچتینو به منچستریونایتد نهایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رسانه‌های انگلیسی در خبری مدعی شدند انتقال مائوریسیو پوچتینو سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال آمریکا به منچستریونایتد نهایی شده است و فردا مایکل کریک به صورت رسمی از  هدایت شیاطین سرخ اخراج خواهد شد تا پرونده او در اولدترافورد بسته شود.

پوچتینو زمانی که لوئیس فن خال در ماه مه ۲۰۱۶ از یونایتد اخراج شد، به عنوان یکی از مدعیان جانشینی او مطرح بود، و سپس زمانی که ژوزه مورینیو در دسامبر ۲۰۱۸ به همین سرنوشت دچار شد نیز یکی از گزینه‌های اصلی هدایت شیاطین سرخ بود، اما هربار انتقال او با موانعی روبه رو می‌شد.

مائوریسیو پوچتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ قراردادش را با تیم ملی آمریکا تمدید کرد و البته در قرارداد او بند فسخ ۷ میلیون پوندی وجود دارد که سران منچستریونایتد باید این مبلغ را پرداخت کنند.

در صورت نهایی شدن انتقال پوچتینو به منچستریونایتد او هشتمین سرمربی شیاطین سرخ از زمان بازنشستگی سر الکس فرگوسن از تابستان ۲۰۱۳ خواهد بود.

برچسب ها: مائوریسیو پوچتینو ، منچستریونایتد ، مایکل کریک ، فرگوسن
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