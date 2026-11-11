باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهزاد شیرپنجه، رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای گشت‌های مستمر در مصب رودخانه باراندوزچای و سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: این پایش‌ها با هدف رصد وضعیت سلامت پرندگان آبزی و کنارآبزی، شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و صیانت از تنوع زیستی منطقه در حال اجراست.

وی با تأکید بر اینکه افزایش نظارت‌های میدانی در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد، از تمامی شهروندان و طبیعت‌دوستان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه لاشه یا تلفات غیرعادی در میان پرندگان، از تماس یا جابه‌جایی آن‌ها جداً خودداری کرده و مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.