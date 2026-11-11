 به‌منظور پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری‌های حیات‌وحش، پایش و کنترل زیستگاه‌های آبی دریاچه ارومیه با حضور نیروهای یگان حفاظت انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهزاد شیرپنجه، رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای گشت‌های مستمر در مصب رودخانه باراندوزچای و سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: این پایش‌ها با هدف رصد وضعیت سلامت پرندگان آبزی و کنارآبزی، شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و صیانت از تنوع زیستی منطقه در حال اجراست.

وی با تأکید بر اینکه افزایش نظارت‌های میدانی در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد، از تمامی شهروندان و طبیعت‌دوستان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه لاشه یا تلفات غیرعادی در میان پرندگان، از تماس یا جابه‌جایی آن‌ها جداً خودداری کرده و مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

برچسب ها: پایش زیستگاه پرندگان ، آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان
خبرهای مرتبط
اجرای طرح ردیابی آنفلوآنزای پرندگان در خراسان جنوبی
پنج توصیه پزشکی برای اجتناب از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی:
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به استان خراسان شمالی سرایت نکرده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۳۱هزار مشترک بدمصرف در چنگال قبض‌های سنگین/ ۳ درصد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی مخاطبان پرخطر انرژی
هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد
راهیان نور سفر معرفت و تداوم فرهنگ عاشورایی است
توسعه متوازن کتابخانه‌ها در آذربایجان غربی با ۵۰۰ برنامه هفته کتاب/ از احکام جایگزین حبس فرهنگی تا راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار
ماندگاری هوای سرد در آدربایجان غربی تا اوایل هفته آینده
اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در سلماس
 پایش میدانی زیستگاه‌های آبی دریاچه ارومیه / هشدار محیط‌زیست نسبت به تلفات غیرعادی پرندگان
۳حادثه خونین جاده‌ای در آذربایجان‌غربی با ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم
آخرین اخبار
۳حادثه خونین جاده‌ای در آذربایجان‌غربی با ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم
مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در سلماس
 پایش میدانی زیستگاه‌های آبی دریاچه ارومیه / هشدار محیط‌زیست نسبت به تلفات غیرعادی پرندگان
اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
راهیان نور سفر معرفت و تداوم فرهنگ عاشورایی است
هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد
توسعه متوازن کتابخانه‌ها در آذربایجان غربی با ۵۰۰ برنامه هفته کتاب/ از احکام جایگزین حبس فرهنگی تا راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار
۳۱هزار مشترک بدمصرف در چنگال قبض‌های سنگین/ ۳ درصد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی مخاطبان پرخطر انرژی
ماندگاری هوای سرد در آدربایجان غربی تا اوایل هفته آینده
بسیج محلات به میدان آمد/حضور خانه به خانه ۲۵۰۰ پایگاه استان برای مدیریت مصرف گاز
افزایش ۱.۵ برابری مصرف گاز در آذربایجان‌غربی
سه سانحه واژگونی در محورهای آذربایجان‌غربی با یک کشته و ۱۰ مصدوم