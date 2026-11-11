نشت گاز مونوکسیدکربن در آشپزخانه مسجدی در روستای چوپانلوی سلماس ۱۲ نفر را راهی بیمارستان و مراکز درمانی کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی از وقوع حادثه مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان سلماس خبر داد.

این حادثه در آشپزخانه مسجد روستای چوپانلو رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز اورژانس دو دستگاه آمبولانس شهری از پایگاه‌های شماره ۲ و ۳ سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات امدادرسانی گفت: با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی آغاز شد و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت.

وی افزود: از مجموع ۱۲ل مسموم‌شده ۳ نفر پس از دریافت خدمات سرپایی در محل درمان شدند و ۹ نفر دیگر جهت ادامه روند درمان به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء سلماس انتقال یافتند. رضازاده با هشدار درباره خطرات پنهان این گاز بی‌رنگ و بی‌بو که ناشی از احتراق ناقص وسایل گازسوز است بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و از شهروندان خواست: با بررسی دقیق اتصالات، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک مناسب و فراهم کردن تهویه کافی در محیط‌های سرپسته از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند. وی همچنین یادآور شد: در صورت بروز علائمی همچون سردرد، سرگیجه و تهوع در محیط‌های بسته، بلافاصله ضمن ترک محل با شماره اضطراری ۱۱۵ تماس گرفته شود.

برچسب ها: مسمومیت با مونوکسید کربن ، اورژانس
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