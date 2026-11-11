باشگاه خبرنگاران جوان -به مناسبت هفته هوافضا، مراسم تکریم خانواده شهید محمدعلی محمدی، شهید هوافضای سپاه پاسداران، با حضور خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) و جمعی از اصحاب رسانه استان قم برگزار شد. این جلسه مزین به پرچم متبرک حرم بانوی کرامت بود.

در این مراسم ، به مناسبت تولد امیرعباس، فرزند سه ساله شهید محمدی، مراسم تولد کوچکی نیز برگزار و فضایی صمیمی و معنوی برای خانواده این شهید فراهم شد.

حجت‌الاسلام فلاحی، مدیر ارشد حرم حضرت معصومه(س)، در این جلسه با بیان اینکه وظیفه ما تکریم خانواده شهداست، تأکید کرد: همه ما مدیون خون مطهر شهدا هستیم و امیدواریم بتوانیم رهرو این عزیزان باشیم.

حاج حسین کاجی، راوی شهدا، نیز در این مراسم گفت: چون هفته هوافضاست و در بیت یک شهید هوافضا هستیم، برای اولین بار می‌گویم که اولین موشکی که شهید طهرانی‌مقدم ساخته بود در شهر قم تست شد و پرتاب موشک نیز به دست مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی انجام شد. امروز شاهد هستیم که قدرت موشکی ما باعث شده دشمن با همه توان نظامی خود نتواند کاری از پیش ببرد.