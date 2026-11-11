باشگاه خبرنگاران جوان - اداوی فرماندار الیگودرز با اشاره به تشدید بارندگی طی روز‌های آینده و احتمال افزایش دبی ورودی آب به دریاچه سد رودبار، اظهار داشت: با توجه به ضرورت مدیریت مخزن سد، احتمال بازگشایی دریچه‌های سد وجود دارد که این موضوع موجب افزایش سطح آب رودخانه در پایین‌دست خواهد شد

وی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان سد رودبار، در صورت بازگشایی دریچه‌ها، سطح آب رودخانه‌های پایین‌دست سد بین نیم تا یک متر افزایش خواهد یافت که ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی ساکنان این مناطق را دوچندان می‌کند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان از همشهریان و ساکنان مناطق پایین‌دست سد رودبار خواست از هرگونه فعالیت در حاشیه رودخانه‌ها از جمله اتراق، ماهیگیری، شنا و چرای احشام خودداری کنند، چراکه این اقدامات می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان الیگودرز