منابع می‌گویند که ترکیه، عراق و پاکستان تمایلی به بستن مرزها با ایران و همراهی با آمریکا در اعمال محاصره علیه تهران ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های عراقی و آمریکایی گزارش داد که کشور‌های همسایه ایران تمایلی ندارند برای گسترش محاصره علیه تهران با واشنگتن همراه شوند.

این مقامات فاش کردند که واشنگتن طی هفته‌های گذشته تلاش کرده است کشور‌های همسایه ایران، به‌ویژه ترکیه، عراق و پاکستان را برای بستن گذرگاه‌های مرزی و کمک به اجرای محاصره زمینی تحت فشار قرار دهد. با این حال، این کشور‌ها نسبت به سیاست‌های آمریکا محتاط بوده و نگرانند که چنین تصمیم‌هایی به آنها آسیب برساند.

به همین دلیل و در پی ناکامی طرح‌های خود، آمریکا تصمیم گرفت گروه ضربت «آیرون گیت» (دروازه آهنین) را تشکیل دهد.

سنتکام شنبه این هفته از تشکیل کارگروه «آیرون گیت» خبر داد. این کارگروه حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی دارد و در واقع یک هسته هماهنگی در داخل ساختار سنتکام است که وظیفه دارد مسیر‌های انتقال کالا و تجهیزات به ایران را شناسایی و راه‌های مسدود کردن آنها را با همکاری نهاد‌های دیگر آمریکا دنبال کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: محاصره ایران ، دولت ترامپ ، ترکیه و پاکستان
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