باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در ادامه روند اجرای عملیات عمرانی سد مخملکوه خرم‌آباد، عملیات آتشباری در معدن «گر خرگوش» روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

این عملیات از ساعت ۱۴ تا ۱۷ انجام خواهد شد و به همین منظور از ساکنان مناطق پیرامونی و افرادی که در مسیر‌های منتهی به این محدوده تردد می‌کنند، درخواست شده است در بازه زمانی اعلام‌شده، نکات ایمنی را با جدیت رعایت کنند.

به‌طور ویژه از اهالی روستا‌های «سرآستان» و «بادیه ۲» و همچنین رانندگان و ترددکنندگان در این محدوده خواسته شده است از هرگونه تردد، توقف و نزدیک شدن به مجاورت کارگاه و محل اجرای عملیات آتشباری خودداری کنند.

با توجه به ماهیت عملیات آتشباری و ضرورت رعایت حریم ایمنی، همکاری شهروندان و پرهیز از حضور غیرضروری در محدوده اعلام‌شده می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث احتمالی و تأمین امنیت ساکنان و عوامل اجرایی پروژه داشته باشد.

سد مخملکوه از پروژه‌های عمرانی در دست اجرای خرم‌آباد است و عملیات آتشباری در معدن یادشده در راستای تداوم فعالیت‌های اجرایی این طرح انجام می‌شود.

از شهروندان و اهالی مناطق یادشده انتظار می‌رود با رعایت هشدار‌های ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.