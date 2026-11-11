باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ وقوع سه فقره تصادف ناشی از انحراف از جاده و واژگونی خودروی پژو پرشیا در محورهای سلماس، شوط و تسوج امدادگران و نیروهای امدادی هلال‌احمر را به حالت آماده‌باش درآورد.

وی افزود: در مرگبارترین حادثه که ساعت ۱۷:۱۷ در محور سلماس - ارومیه رخ داد یک دستگاه خودروی پرشیا از جاده منحرف و واژگون شد.

به گفته محبوبی با اعلام این حادثه نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر سلماس بلافاصله به محل اعزام شدند و متأسفانه این تصادف ۱ فوتی برجای گذاشت که پیکر متوفی پس از عملیات رهاسازی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد. همچنین ۶ مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اظهار کرد: دومین حادثه‌ حوالی ساعت ۱۵:۳۴ در محور شوط - مرگنلر انحراف و واژگونی یک دستگاه پرشیا بود که یک مصدوم برجای گذاشت و با حضور نجاتگران پایگاه مرگنلر هلال‌احمر شوط پس از اقدامات اولیه درمانی به مرکز درمانی اعزام شد.

محبوبی اظهار کرد: در بامداد امروز یعنی ساعت ۰۰:۳۸ حادثه مشابهی در محور سلماس - تسوج گزارش شد که در این سانحه نیز خودروی پرشیا دچار انحراف از مسیر شده بود که نجاتگران پایگاه شهرک صنعتی سلماس سریعاً وارد عمل شدند.

این حادثه ۴ مصدوم داشت که نکته نگران‌کننده آن حضور دو نوزاد ۷ ماهه در میان مصدومان بود تمامی مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی راهی بیمارستان شدند.

محبوبی خاطرنشان شد: با توجه به تکرار حوادث واژگونی خودروی پرشیا در محورهای استان طی یک روز رعایت نکات ایمنی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی در این جاده‌ها بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.