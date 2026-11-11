باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های فرانسوی هفته گذشته مانع ورود یوسی داگان، رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری اشغالی به فرانسه شدند؛ اقدامی که رسانه‌های اسرائیلی آن را یک «سابقه دیپلماتیک» دانسته‌اند.

شبکه آی۲۴نیوز به نقل از دفتر داگان گزارش داد که مقام‌های اداره مهاجرت فرانسه پس از ورود وی به فرودگاه پاریس، او را برای بازجویی متوقف کردند. داگان برای دیدار با شماری از مقام‌های منتخب فرانسه به این کشور سفر کرده بود.

بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌ها اسنادی را به داگان نشان داده که در آن به نقش او در ساخت ۳۵ شهرک در کرانه باختری اشغالی و تلاش‌هایش برای احیای شهرک‌های «گوش کاتیف» اشاره شده است؛ شهرک‌هایی که در سال ۲۰۰۵ از نوار غزه تخلیه شدند. مقام‌های فرانسوی تاکنون دلایل مطرح‌شده از سوی دفتر داگان را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند.

داگان پس از جلوگیری از ورودش به فرانسه، راهی پراگ شد و بنا بر گزارش آی۲۴نیوز، سه روز با مقام‌های ارشد دولت چک و اعضای دو مجلس این کشور دیدار کرد.

شبکه ۱۵ اسرائیل نیز گزارش داد داگان به رادیو ارتش اسرائیل گفته است که نماینده پلیس فرانسه به او اعلام کرده تصمیم جلوگیری از ورودش، سیاسی بوده است. داگان در این‌باره مدعی شد: «امروز نوبت من است و فردا ممکن است نوبت هر شهروند اسرائیلی دیگری باشد.»

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فشار‌های اروپایی بر اسرائیل به دلیل گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی افزایش یافته است.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، حدود ۷۷۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در صد‌ها شهرک و پایگاه غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی، از جمله حدود ۲۵۰ هزار نفر در قدس شرقی اشغالی، زندگی می‌کنند.

قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، اعلام می‌کند شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار قانونی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل هستند.

فرانسه در ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ ورود ۲۸ شهرک‌نشین اسرائیلی را که به حمله به غیرنظامیان فلسطینی متهم بودند، ممنوع کرد. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ۱۸ مارس همان سال به توافقی سیاسی برای اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینان عامل حمله به فلسطینیان دست یافتند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که اکثریت کشور‌های عضو از اقدام علیه تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی حمایت می‌کنند و سفیران این اتحادیه مأمور پیشبرد این موضوع شده‌اند.

منبع: آناتولی