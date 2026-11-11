تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) گفت: مرحوم کوروش زارعی با برخورداری از روحیه‌ای انقلابی و وابستگی قلبی به مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند متعهد کوروش زارعی خاطر نشان کرد: ایشان با برخورداری از روحیه‌ای انقلابی و وابستگی قلبی به مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود.

متن پیام آیت الله سعیدی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

ارتحال هنرمند متعهد، جناب آقای زارعی، که همواره در مسیر هنری خود، با مردم بود و ارزش‌های دینی، انسانی و انقلابی را حفظ نمود، موجب تأسف شد.

ایشان با برخورداری از روحیه‌ای انقلابی و وابستگی قلبی به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود و پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت وی مهر تأییدی بر عملکرد تحسین برانگیز این هنرمند شد.

اینجانب از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از درگاه خداوند متعال برای ایشان مغفرت و رحمت الهی و برای بازماندگان و همراهانشان صبر جمیل مسئلت دارم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها
سید محمد سعیدی
برچسب ها: انقلاب اسلامی ، کوروش زارعی
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