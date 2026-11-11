جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر آمریکا شکست نخورده، چرا ۵۰۰ کیلومتر فاصله گرفته است؟ امروز فاصله اولین ناو آمریکایی تا مرز ما در چابهار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - امیر سرتیپ کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به موضوع آمادگی نیروهای مسلح و هفته هوافضا گفت: یک نمونه از پهپاد‌هایی که صادر کردیم، دست آمریکایی‌ها افتاده است و آنها از روی پهپاد ۱۳۶ ما کپی‌برداری کردند و با عنوان لوکاس از آن استفاده می‌کنند.

جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء افزود: بانک اهداف جدید برای جنگ احتمالی آینده آماده است. در این شهر موشکی که رونمایی شد، شگفتانه‌هایی نهفته است که به موقع علیه دشمنان اسلام وارد عمل می‌شود.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به نابودی قدرت هوایی آمریکا اظهار کرد: آمریکایی‌ها اکثر قدرت‌های هوایی خود را از کشور‌های منطقه جمع کردند و به پایگاه هوایی الازرق در اردن انتقال دادند و گمان می‌کردند که ما رصدی نداریم و سکوت کردیم تا استقرار تمام شود و پس از آن سه شب پیاپی این پایگاه را مورد هدف قرار دادیم و برابر اخبار منتشر شده، عمده هواپیما‌های راهبردی دشمن روی زمین منهدم شدند پیش از آنکه اجازه پرواز داشته باشند.

جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء بیان کرد: آن تجهیزات نظامی که از خارج از کشور وارد شده بود در جنگ نتوانست استمرار عملیاتی داشته باشد.

او افزود: ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده شدند. امروز هیچ آمریکایی در خلیج فارس نیست، ما شاخ‌های آمریکا را شکستیم؛ نه شاخ هوایی دارد و نه دریایی. آمریکا ارزشمندترین سامانه‌های دفاعی و راداری‌اش را از دست داد؛ نتیجه قدرت پهپادی و موشکی رزمندگان ما. اگر آمریکا شکست نخورده، چرا ۵۰۰ کیلومتر فاصله گرفته است؟ امروز فاصله اولین ناو آمریکایی تا مرز ما در چابهار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر است.