باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید بهشتی کرج با تشریح کارکردهای این نهاد در کاهش هزینه‌ها و مراجعات قضایی، از تعیین تکلیف پرونده‌ها در بازه زمانی کمتر از ۲۰ روز خبر داد و بر ضرورت مکتوب کردن قراردادها و بهره‌گیری از فرهنگ سازش برای پیشگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد.

فرید صحرایی، رئیس شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید بهشتی کرج، در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به جایگاه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی اظهار کرد: در گذشته بسیاری از شهروندان گمان می‌کردند تنها راه حل اختلاف، مراجعه مستقیم به دادگاه و صدور رأی قاضی است؛ در حالی که امروزه ابزارهایی نظیر داوری، میانجیگری و سازش از طریق شوراهای حل اختلاف، بستر مناسبی را برای حل‌وفصل سریع‌تر دعاوی فراهم کرده‌اند.

گستره صلاحیت شوراها؛ از اختلافات خانوادگی تا دعاوی مالی

وی با بیان اینکه دامنه اختلافات قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف بسیار متنوع است، افزود: اختلافات خانوادگی میان زوجین، مشکلات همسایگان بر سر مشاعات و پارکینگ، دعاوی میان شرکت‌های خصوصی و همچنین اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در این شوراها قابل بررسی است؛ اما دعاوی که یک طرف آن دستگاه دولتی یا نهاد عمومی باشد، مشمول این چارچوب نمی‌شود.

صحرایی درباره میزان مالی دعاوی مدنی قابل طرح در شوراها تصریح کرد: قانون‌گذار محدودیتی برای مبلغ مورد اختلاف در امور مدنی تعیین نکرده و شهروندان می‌توانند برای اختلافات مالی با هر میزان مبلغی از این ظرفیت بهره‌مند شوند. همچنین در حوزه کیفری، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت قابلیت ارجاع برای سازش را دارند.

میانگین ۲۰ روزه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها

رئیس شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی کرج با اشاره به سرعت بالای رسیدگی در این نهاد خاطرنشان کرد: در استان البرز، جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف معمولاً کمتر از ۱۰ روز تا دو هفته تشکیل شده و تکلیف نهایی پرونده در حدود ۲۰ روز مشخص می‌شود که این امر نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ورود حجم انبوه پرونده‌ها به چرخه طولانی دادگستری دارد.

پیشگیری؛ مقدم بر درمان‌های قضایی

صحرایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی تصریح کرد:

مکتوب کردن توافق‌ها:بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی ناشی از توافق‌های شفاهی و نامشخص بودن تعهدات طرفین است؛ لذا حتی در قراردادهای کوچک نیز ثبت کتبی توافق‌ها الزامی است.

مشاوره تخصصی: استفاده از مشاوره وکلای متخصص پیش از انجام معاملات کلان ملکی و مالی و همچنین بهره‌گیری از مشاوران خانواده پیش از ازدواج، راهکاری مطمئن برای پیشگیری از آسیب‌های آتی است.

فرهنگ گفتگو:بسیاری از تنش‌های روزمره میان همسایگان یا ارائه‌دهندگان خدمات با گفت‌وگو و تعامل پیش از ورود به فرایند قضایی قابل حل است.

وی در پایان یادآور شد که علاوه بر مراجعه مستقیم شهروندان، پرونده‌های در حال جریان در سایر مراجع قضایی نیز با درخواست طرفین می‌توانند برای ایجاد صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند.