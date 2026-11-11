باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرماندار شهرستان طالقان با اعلام هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد تومانی و آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان، از برنامه‌ریزی برای ادامه طرح‌های عمرانی با مساعد شدن شرایط جوی خبر داد و به مطالبات مردمی پیرامون وضعیت فاضلاب روستایی، پسماند و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاسخ گفت.

مهدی کیان، فرماندار شهرستان طالقان، در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به پیگیری مطالبات شهروندان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، امسال حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه‌های طالقان هزینه شد و نزدیک به ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی این شهرستان آسفالت و بهسازی شد.

تکمیل زنجیره آسفالت در محورهای روستایی

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی افزود: مسیر روستای گراب به گته ده به طور کامل آسفالت و به بهره‌برداری رسیده است؛ همچنین در مسیر دیزان به گته ده نیز سه کیلومتر عملیات آسفالت انجام شد، اما با توجه به آغاز فصل بارندگی و محدودیت فصل کاری در طالقان (که فعالیت‌های عمرانی معمولاً از اردیبهشت تا آبان جریان دارد)، ادامه کار تا روستای دهدر به مساعد شدن شرایط جوی در بهار آینده موکول شده است.

احداث ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب؛ گامی برای صیانت از منابع آبی

فرماندار طالقان در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاسخ به دغدغه یکی از اهالی روستای «آرتون» درباره مشکل دفع فاضلاب تصریح کرد: موضوع برای بررسی کارشناسی به شرکت آب و فاضلاب ارجاع می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس سند حوزه آبریز شهرستان، احداث حدود ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب برای روستاهای بالادست سد پیش‌بینی شده که تاکنون تصفیه‌خانه دیدستان به بهره‌برداری رسیده، تجهیزات تصفیه‌خانه فشندک نصب شده و ساماندهی فاضلاب شهر طالقان نیز به دلیل اهمیت مجاورت با رودخانه و سد، در اولویت کاری قرار دارد.

برخورد قاطع و بی‌تبعیت با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

کیان در پاسخ به گلایه شهروندی از روستای مهران پیرامون نحوه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد: ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و باغ‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است و مأموران امور اراضی پس از ارائه تذکر و اخطارهای قانونی، با مجوز مراجع قضایی اقدام به تخریب می‌کنند. وی تصریح کرد که تلاش مجموعه شهرستان اعمال قانون بدون هیچ‌گونه تبعیضی است و در صورت ارائه مستندات درباره رفتار نامناسب عوامل اجرایی، موضوع به دقت پیگیری خواهد شد.

پیگیری مشکلات پسماند و سگ‌های ولگرد

فرماندار طالقان در پایان با اشاره به مطالبات مردمی درباره وضعیت نامناسب جمع‌آوری زباله در روستای «کش» و گلایه از حضور سگ‌های ولگرد خاطرنشان کرد: در نشست با شوراهای اسلامی، ضرورت تغییر پیمانکار خدمات شهری و پاکسازی محیطی مطرح شده و ساماندهی سگ‌های ولگرد و بهسازی جاده پایین طالقان نیز جزء برنامه‌های مستمر مدیریت شهرستان برای ارتقای کیفیت زندگی اهالی است.