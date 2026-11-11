فرماندار شهرستان طالقان با اعلام هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد تومانی و آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان، از برنامه‌ریزی برای ادامه طرح‌های عمرانی با مساعد شدن شرایط جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرماندار شهرستان طالقان با اعلام هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد تومانی و آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان، از برنامه‌ریزی برای ادامه طرح‌های عمرانی با مساعد شدن شرایط جوی خبر داد و به مطالبات مردمی پیرامون وضعیت فاضلاب روستایی، پسماند و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاسخ گفت.

مهدی کیان، فرماندار شهرستان طالقان، در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به پیگیری مطالبات شهروندان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، امسال حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه‌های طالقان هزینه شد و نزدیک به ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی این شهرستان آسفالت و بهسازی شد.

تکمیل زنجیره آسفالت در محورهای روستایی

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی افزود: مسیر روستای گراب به گته ده به طور کامل آسفالت و به بهره‌برداری رسیده است؛ همچنین در مسیر دیزان به گته ده نیز سه کیلومتر عملیات آسفالت انجام شد، اما با توجه به آغاز فصل بارندگی و محدودیت فصل کاری در طالقان (که فعالیت‌های عمرانی معمولاً از اردیبهشت تا آبان جریان دارد)، ادامه کار تا روستای دهدر به مساعد شدن شرایط جوی در بهار آینده موکول شده است.

احداث ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب؛ گامی برای صیانت از منابع آبی

فرماندار طالقان در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاسخ به دغدغه یکی از اهالی روستای «آرتون» درباره مشکل دفع فاضلاب تصریح کرد: موضوع برای بررسی کارشناسی به شرکت آب و فاضلاب ارجاع می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس سند حوزه آبریز شهرستان، احداث حدود ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب برای روستاهای بالادست سد پیش‌بینی شده که تاکنون تصفیه‌خانه دیدستان به بهره‌برداری رسیده، تجهیزات تصفیه‌خانه فشندک نصب شده و ساماندهی فاضلاب شهر طالقان نیز به دلیل اهمیت مجاورت با رودخانه و سد، در اولویت کاری قرار دارد.

برخورد قاطع و بی‌تبعیت با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

کیان در پاسخ به گلایه شهروندی از روستای مهران پیرامون نحوه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد: ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و باغ‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است و مأموران امور اراضی پس از ارائه تذکر و اخطارهای قانونی، با مجوز مراجع قضایی اقدام به تخریب می‌کنند. وی تصریح کرد که تلاش مجموعه شهرستان اعمال قانون بدون هیچ‌گونه تبعیضی است و در صورت ارائه مستندات درباره رفتار نامناسب عوامل اجرایی، موضوع به دقت پیگیری خواهد شد.

پیگیری مشکلات پسماند و سگ‌های ولگرد

فرماندار طالقان در پایان با اشاره به مطالبات مردمی درباره وضعیت نامناسب جمع‌آوری زباله در روستای «کش» و گلایه از حضور سگ‌های ولگرد خاطرنشان کرد: در نشست با شوراهای اسلامی، ضرورت تغییر پیمانکار خدمات شهری و پاکسازی محیطی مطرح شده و ساماندهی سگ‌های ولگرد و بهسازی جاده پایین طالقان نیز جزء برنامه‌های مستمر مدیریت شهرستان برای ارتقای کیفیت زندگی اهالی است.

برچسب ها: مشکلات پسماند ، فاضلاب ها
خبرهای مرتبط
شهرستان کارون محل سرریز زباله اهواز شده است
انعقاد ۶۴ قرارداد جهت واگذاری ۳۱۴ میلیون متر مکعب پساب
مهمترین راهکارهای رفع مشکلات پسماند شهری ارومیه
استاندار خراسان شمالی :
در کمترین زمان مشکلات سازمان پسماند استان حل می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرغ روشن مشاغل خانگی در ساوجبلاغ با وام‌های ۴ درصدی/ هدف‌گذاری برای اشتغال‌زایی ۲۷۰ خانواده تا پایان سال
وقتی چرخ اقتصاد، فرهنگ را می‌بلعد؛ چراغِ کم‌فروغ ۱۲ کافه‌کتاب مجاز در کرج
جهش ۱۰ برابری ذخایر سد امیرکبیر تا بارندگی ۱۲۵ میلی‌متری؛ بارش‌های پاییزی البرز را سیراب کرد
تزریق ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار و آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های طالقان؛ از توسعه محورهای روستایی تا گره‌گشایی از مشکلات پسماند و فاضلاب
از معجزه تنظیم دمای خانه تا کاهش ۳۰ درصدی تلفات انرژی؛ راهکارهای طلایی مدیریت مصرف گاز
فرمول طلایی پیشگیری از خشونت از خانه آغاز می‌شود؛ الگوبرداری فرزندان از رفتار والدین به‌جای پند و اندرز
صدور حکم نهایی در شوراهای حل اختلاف البرز در کمتر از ۲۰ روز؛ سازش، میانبر سریع و کم‌هزینه برای پایان دادن به دعاوی
آخرین اخبار
چرغ روشن مشاغل خانگی در ساوجبلاغ با وام‌های ۴ درصدی/ هدف‌گذاری برای اشتغال‌زایی ۲۷۰ خانواده تا پایان سال
وقتی چرخ اقتصاد، فرهنگ را می‌بلعد؛ چراغِ کم‌فروغ ۱۲ کافه‌کتاب مجاز در کرج
از معجزه تنظیم دمای خانه تا کاهش ۳۰ درصدی تلفات انرژی؛ راهکارهای طلایی مدیریت مصرف گاز
فرمول طلایی پیشگیری از خشونت از خانه آغاز می‌شود؛ الگوبرداری فرزندان از رفتار والدین به‌جای پند و اندرز
جهش ۱۰ برابری ذخایر سد امیرکبیر تا بارندگی ۱۲۵ میلی‌متری؛ بارش‌های پاییزی البرز را سیراب کرد
تزریق ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار و آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های طالقان؛ از توسعه محورهای روستایی تا گره‌گشایی از مشکلات پسماند و فاضلاب
صدور حکم نهایی در شوراهای حل اختلاف البرز در کمتر از ۲۰ روز؛ سازش، میانبر سریع و کم‌هزینه برای پایان دادن به دعاوی
نجات ۳۷ سکنه یک مجتمع مسکونی حادثه دیده در کرج