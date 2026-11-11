باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بارش‌های مطلوب و چشمگیر روزهای اخیر در استان البرز که در برخی نقاط از مرز ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی‌متر گذشت، ضمن تقویت مناسب سفره‌های زیرزمینی و ارتفاعات، حجم آب سد امیرکبیر را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش داد تا مسئولان مدیریت بحران از برنامه‌ریزی برای رهاسازی کنترل‌شده و مدیریت منابع آبی خبر دهند.

محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز با اشاره به ثبت بارش‌های ارزشمند در اقصی نقاط استان اظهار کرد: روستای آیگان در بخش آسارای شهرستان کرج با ثبت ۱۲۵ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و در دشت طالقان نیز بیش از ۱۰۰ میلی‌متر و در مناطقی مانند ناریان و تکیه‌ناوه حدود ۹۰ تا ۹۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید؛ کمترین میزان نیز مربوط به فردیس با حدود ۳۰ میلی‌متر بوده است.

جهش ۱۰ برابری سد امیرکبیر و رهاسازی کنترل‌شده

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات بالادست سدهای طالقان و امیرکبیر تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل‌توجه ورودی آب، حجم آب سد امیرکبیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است؛ لذا به منظور مدیریت منابع و تأمین نیازهای پایین‌دست، هماهنگی لازم با آب منطقه‌ای تهران برای رهاسازی کنترل‌شده بخشی از آب در مسیرهای فردیس، سرحدآباد، کلاک، مشکین‌دشت و مناطق شهریار صورت گرفته است.

آبخیزداری شهری؛ راهکار طلایی مهار آب‌گرفتگی معابر

مدیرکل مدیریت بحران البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش آب‌گرفتگی برخی معابر شهری، تصریح کرد: توسعه آبخیزداری شهری، اجرای طرح‌های تغذیه آبخوان در بالادست و استفاده از «آسفالت‌های نفوذپذیر» به‌جای پوشش‌های غیرقابل نفوذ، از راهکارهای اساسی برای نفوذ روان‌آب‌ها به زمین و کاهش فشار بر شبکه دفع آب‌های سطحی است.

فلاح‌نژاد تصریح کرد: تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها، انسداد مسیرهای عبور آب، و تجمع زباله و برگ درختان در جوی‌ها از عوامل اصلی تشدید آب‌گرفتگی است که در این میان، حضور شبانه‌روزی پاکبانان در ساعات اولیه صبح برای بازگشایی دریچه‌ها نقشی حیاتی داشت.

برنامه‌های پیشگیرانه در دستور کار مدیریت بحران

وی ضمن قدردانی از هماهنگی دستگاه‌ها از جمله آب منطقه‌ای، راهداری، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در رفع نقاط حادثه‌خیز یادآور شد: نقاط مستعد آب‌گرفتگی در شهرهایی نظیر کرج و کمالشهر از پیش شناسایی شده‌اند و شهرداری‌ها موظفند با لایروبی مستمر جوی‌ها و کانال‌ها و همکاری با آب منطقه‌ای در لایروبی رودخانه‌ها، اقدامات پیشگیرانه را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت استمرار ببخشند.