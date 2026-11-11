سازمان ملل با اشاره به آسیب بارندگی‌های شدید به مردم غزه، خواستار بازگشایی همه گذرگاه‌ها و تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه می‌گوید برخی کشور‌هایی که از ارسال کمک‌ها به غزه حمایت می‌کنند، به او گفته‌اند که ارسال اقلام مورد نیاز برای فصل زمستان باید تا زمان تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی به تعویق بیفتد.

فلچر در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت وزیران خارجه این کشور‌ها حمایت خود را از ارسال کمک‌ها اعلام کرده‌اند، اما «بار‌ها گفته‌اند که پیشرفت در این زمینه تا پس از انتخابات اسرائیل دشوار خواهد بود. اکنون به ما می‌گویند باید تا تشکیل کابینه منتظر بمانیم».

او با اشاره به پیامد‌های تأخیر افزود: «این بهانه پذیرفتنی نیست».

فلچر در این بیانیه گفت: «آنچه این وضعیت را ناراحت‌کننده‌تر می‌کند، این است که مردم به‌دلیل شرایط جوی در معرض خطری غیرضروری قرار گرفته‌اند؛ خطری که در صورت وجود سرپناه مناسب، تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شد. اگر امکان ارسال چادر‌های مناسب و اقلام ضروری زمستانی را داشتیم، شرایط جوی نیز تا این اندازه خطرناک نمی‌شد».

او در پایان تأکید کرد: «دیگر نباید تاخیری وجود داشته باشد. همه گذرگاه‌ها را باز کنید، نه فقط یک گذرگاه را. به شرکای حیاتی ما در سازمان‌های غیردولتی اجازه فعالیت بدهید. اجازه دهید بازار‌های تجاری به فعالیت خود ادامه دهند. به مجازات جمعی پایان دهید و بودجه طرح را تأمین کنید.»

به گزارش یونیسف، بارندگی‌های شدید در روز‌های اخیر به‌طور مستقیم ۱۰۶ هزار نفر را در غزه تحت تأثیر قرار داده است. هزاران چادر متعلق به آوارگان فلسطینی زیر آب رفته و مردم در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سیلاب شدید ، نوار غزه ، سازمان ملل
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