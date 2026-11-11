باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه خانواده نخستین سنگر آموزش مهارت‌های پیشگیری از خشونت است، تصریح کرد که کودکان بیش از گفتار، از رفتار و نحوه تعامل والدین الگوبرداری می‌کنند و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها با گفت‌وگو، بهترین درس تربیتی برای نسل آینده است.

فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اهمیت نقش بنیادین خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودکان در آن نحوه ارتباط با دیگران، واکنش به اختلاف‌ها و مدیریت هیجان‌ها را می‌آموزند.

مکث و نفس عمیق؛ سد راه واکنش‌های شتاب‌زده

وی کنترل خشم را یکی از ارکان اصلی پیشگیری از خشونت دانست و افزود: افراد باید هنگام عصبانیت، پیش از هرگونه واکنش هیجانی مکث کرده، نفس عمیق بکشند و به خود فرصت انتخاب پاسخی مناسب بدهند؛ چرا که واکنش‌های تکانشی و شتاب‌زده می‌تواند یک اختلاف ساده را به درگیری جدی و حتی وقوع جرم مبدل کند.

نجف‌نیا با تأکید بر جایگزینی فرهنگ «گفت‌وگو» به جای پرخاشگری خاطرنشان کرد: ابراز صریح و محترمانه احساسات بدون سرزنش، طعنه و تحقیر، و تمرکز بر ریشه ناراحتی به‌جای متهم کردن طرف مقابل، کلید اصلی تعامل سازنده در خانواده است.

تربیت بدون خشونت؛ از نفی تحقیر تا چارچوب‌گذاری صحیح

این مقام قضایی با اشاره به الزامات تربیت بدون خشونت تصریح کرد: تنبیه، توهین و تذکرهای مکرر تحقیرآمیز هرگز به اصلاح رفتار کودک کمک نمی‌کند، بلکه بذر خشونت را در جان او می‌کارد؛ والدین باید به‌جای برچسب زدن به شخصیت کودک، رفتار نادرست او را نقد کرده و راه جبران را نشان دهند، در عین حال که تعیین چارچوب‌های مشخص، نشان‌دهنده اقتدار توأم با مهربانی در خانه است.

شکستن تابوی سکوت در برابر خشونت

نجف‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با نقد برخی باورهای غلط مبنی بر تحمل خشونت به بهانه حفظ ظاهر زندگی یا به خاطر فرزندان، هشدار داد: پنهان‌کاری و سکوت در برابر آسیب، تنها به تداوم خشونت می‌انجامد. او کمک خواستن از افراد آگاه و متخصص را «نشانه شجاعت» دانست و تأکید کرد که درخواست حمایت، گامی ارزشمند برای صیانت از امنیت و سلامت روان فرد است.

معاون دادگستری البرز در پایان با اشاره به ابعاد نوین خشونت در فضای مجازی یادآور شد: قربانیان هجمه‌ها و خشونت‌های سایبری باید بدانند که هیچ‌گاه مقصر رفتار زشت دیگران نیستند و حق دارند در محیطی امن و توأم با احترام زندگی کنند.