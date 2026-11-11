از معجزه تنظیم دمای خانه تا کاهش ۳۰ درصدی تلفات انرژی؛ راهکارهای طلایی مدیریت مصرف گاز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرمان پیشگاهی، کارشناس فنی و تأسیسات مکانیکی، در برنامه رادیویی «نگاه مردم» با اشاره به رشد فزاینده مصرف گاز در روزهای سرد سال و تهدید ناترازی انرژی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف در بخش خانگی تأکید کرد.

راهکارهای فوری و کم‌هزینه برای کاهش مصرف

وی راهکارهای مدیریت مصرف را به دو دسته تقسیم کرد و در تشریح اقدامات کوتاه‌مدت گفت: پوشیدن لباس مناسب در خانه، دوجداره کردن پنجره‌ها، جلوگیری از ورود کوران هوای سرد، کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری و تنظیم دمای محیط روی «۲۱ درجه سانتی‌گراد» از جمله راهکارهای ساده‌ای است که بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها، اثر چشمگیری در کاهش مصرف گاز دارد.

پیشگاهی با اشاره به ضرورت کنترل میزان شعله وسایل گازسوز افزود: در کنار این اقدامات، نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی رفتار مصرفی خانواده‌ها بسیار حیاتی و اثرگذار است.

اصلاحات ریشه‌ای؛ از عایق‌کاری تا انتخاب تجهیزات پربازده

این مدرس و آزمونگر رشته‌های تأسیسات سازمان فنی و حرفه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای بلندمدت اشاره کرد و اظهار داشت: عایق‌کاری اصولی ساختمان‌ها، الزام به اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و نوسازی تجهیزات گرمایشی، ارکان اصلی پایداری انرژی در کشورند.

وی با مقایسه راندمان سیستم‌های مختلف گرمایشی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پکیج‌ها کمتر از ۱۰ درصد تلفات انرژی دارند، در حالی که برخی دیگر از تجهیزات گرمایشی با تلفات بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی فعالیت می‌کنند؛ هرچند تغییر سراسری تجهیزات نیازمند زمان است، اما برنامه‌ریزی برای جایگزینی تدریجی وسایل کم‌بازده یک ضرورت انکارناپذیر است.

پیشگاهی در پایان با یادآوری سهم بالای بخش خانگی در جدول مصرف گاز کشور خاطرنشان کرد: مقابله با ناترازی گاز تنها با عزم همگانی محقق می‌شود و اگر شهروندان توصیه‌های ساده و کم‌هزینه را در کنار اصلاحات ساختمانی جدی بگیرند، نتایج مثبت آن در کوتاه‌ترین زمان نمایان خواهد شد.