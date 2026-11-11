باشگاه خبرنگاران جوان - باغ محتوای فدک فارس با عنوان «باغ مدیا» در یکی از خانه‌های تاریخی محله سنگ سیاه شیراز و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

این مجموعه با رویکرد حمایت از گروه‌های رسانه‌ای، تولیدکنندگان محتوا و فعالان فضای مجازی راه‌اندازی شده و قرار است با فراهم‌کردن زیرساخت‌های تخصصی، بخشی از نیاز‌های فعالان این عرصه را برای تولید و انتشار محتوای حرفه‌ای تأمین کند.

باغ مدیای شیراز از امکاناتی همچون سالن تولید محتوا، استودیوی صوت و تصویر، کلاس‌های آموزشی، فضای استراحت و اتاق‌های کار اختصاصی برخوردار است و تلاش دارد محیطی مناسب برای فعالیت فردی و گروهی فعالان رسانه‌ای فراهم کند.

باغ مدیا؛ بستری برای سازماندهی ظرفیت‌های مردمی

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در آیین افتتاح این مجموعه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان فارس اظهار کرد: در این استان، الگویی از حضور و مشارکت بسیجیان در عرصه‌های مختلف را مشاهده کردم که زمینه حضور افراد را به‌صورت فردی، خانوادگی و گروهی در حوزه‌های علمی، فضای مجازی، تربیتی و آموزشی فراهم کرده است.

او با تأکید بر اهمیت ایجاد زمینه برای مشارکت اقشار مختلف مردم در عرصه‌های گوناگون افزود: یکی از مأموریت‌های مهم بسیج، سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و فراهم‌کردن بستر نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های مختلف است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به راه‌اندازی شتاب‌دهنده در حوزه رسانه و فضای مجازی در باغ مدیای شیراز بیان کرد: این شتاب‌دهنده می‌تواند فرایند شناسایی استعداد‌های افراد در استان فارس را در حوزه فضای مجازی و رسانه دنبال کند و با فراهم‌کردن زمینه‌های لازم، به شکوفایی این استعداد‌ها کمک کند.

طائب شناسایی و پرورش نیرو‌های مستعد را از ظرفیت‌های مهم چنین مجموعه‌هایی دانست و بر نقش آنها در تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه رسانه و تولید محتوا تأکید کرد.

ارائه خدمات رایگان و تخفیف‌دار به فعالان فضای مجازی

سیدمحسن هاشمی، رئیس سازمان فضای مجازی استان فارس و مدیر باغ مدیا، نیز با اشاره به اهداف راه‌اندازی این مجموعه اظهار کرد: باغ مدیا آمادگی دارد خدمات خود را به‌صورت رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار گروه‌ها و فعالان فضای مجازی قرار دهد تا از این طریق گامی مؤثر در ارتقای وضعیت فرهنگی استان فارس برداشته شود.

او، مهم‌ترین مأموریت این مجموعه را ارائه خدمات فرهنگی و کمک به شتاب‌بخشی فعالیت افراد و گروه‌های فعال، به‌ویژه در حوزه تولید محتوا، عنوان کرد.

هاشمی با اشاره به هزینه‌های بالای فعالیت‌های رسانه‌ای و تولید محتوا افزود: فعالان این حوزه می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های ایجادشده و امکانات به‌روز باغ مدیا، بخشی از دغدغه‌های مالی خود را در آغاز و ادامه فعالیت کاهش دهند و با هزینه کمتری به تولید محتوای موردنیاز بپردازند.

فرصتی برای تقویت زیست‌بوم رسانه‌ای فارس

راه‌اندازی باغ مدیای شیراز را می‌توان گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های تولید محتوا و حمایت از ظرفیت‌های انسانی و رسانه‌ای استان فارس دانست؛ مجموعه‌ای که در صورت استمرار خدمات و فراهم‌بودن دسترسی گروه‌های مختلف به امکانات آن، می‌تواند به محلی برای شناسایی استعداد‌های جدید، آموزش نیرو‌های توانمند و تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در استان تبدیل شود.

با این حال، میزان اثرگذاری این مجموعه در آینده به استمرار حمایت‌ها، کیفیت خدمات، دسترسی آسان فعالان رسانه‌ای و تبدیل ظرفیت‌های ایجادشده به فرصت‌های واقعی برای تولیدکنندگان محتوا وابسته خواهد بود.

منبع: سپاه فجر فارس