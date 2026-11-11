باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری سیمای استانی نور، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: رعایت الگوی صحیح مصرف گاز طبیعی، علاوه بر کمک به مدیریت منابع انرژی و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی، گامی مؤثر در جهت کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش همگانی در کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: همه شهروندان می‌توانند با رعایت نکات ساده‌ای مانند تنظیم دمای مناسب وسایل گرمایشی، جلوگیری از هدررفت گاز و استفاده بهینه از انرژی، در بهبود کیفیت هوا و حفظ محیط زیست سهیم باشند.

مدیرکل محیط زیست قم خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف گاز، نه‌تنها به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز صیانت از منابع طبیعی و ارتقای سلامت جامعه نیز خواهد بود و باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در ادامه با اشاره به پیامدهای مصرف بی‌رویه گاز اظهار داشت: مصرف بی‌رویه گاز، به‌ویژه در فصل سرد سال، موجب افزایش فشار بر شبکه تأمین انرژی می‌شود

مصرف بی‌رویه گاز، آلودگی هوای قم را تشدید می‌کند

وی در ادامه با تأکید بر پیامدهای زیست‌محیطی این وضعیت تصریح کرد: افزایش فشار بر شبکه گاز، مسئولان را ناچار به استفاده بیشتر از سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها و صنایع می‌کند که این امر، آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

مدیرکل محیط زیست قم خاطرنشان کرد: رعایت الگوی صحیح مصرف گاز توسط شهروندان، می‌تواند از بروز این چرخه منفی جلوگیری کند و به کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت جامعه کمک نماید.

حفظ هوای پاک، مسئولیتی همگانی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در ادامه با ارائه راهکارهای کاهش مصرف سوخت اظهار داشت: تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها، جلوگیری از اتلاف حرارت و پرهیز از گرم کردن فضاهای بلااستفاده، از جمله راهکارهای ساده‌ای است که با مشارکت شهروندان می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

وی در ادامه با تأکید بر تأثیر این اقدامات بر محیط زیست تصریح کرد: اجرای این راهکارها، علاوه بر کاهش مصرف سوخت، به کنترل انتشار آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوای شهرها نیز کمک می‌کند و نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.

مدیرکل محیط زیست قم خاطرنشان کرد: حفظ هوای پاک، مسئولیتی همگانی است که از اصلاح رفتارهای روزمره آغاز می‌شود و هر شهروند می‌تواند با رعایت نکات ساده، در این مسیر سهیم باشد.