امام جمعه شیراز تأکید کرد: انسجام، نظم اجتماعی و ایستادگی امروز ملت ایران در برابر جبهه استکبار در پرتو تمسک به اصل ولایت محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) که با حضور پرشور مردم در مسجد شهدای شیراز برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و عموم محبان اهل‌بیت (ع)، حرکت ملت ایران را تجلی «بعثت امت» برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی خواند.

امام جمعه شیراز با انتقاد از سانسور و بایکوت خبری تحولات ایران توسط امپراتوری رسانه‌ای غرب و غفلت برخی رسانه‌ها اظهار کرد: بیش از هشت ماه است که مردم غیور ایران در برابر پیچیده‌ترین فشار‌ها و معرکه‌آرایی بین‌المللی با ابرقدرت‌های جهانی ایستاده‌اند؛ مقاومتی ستودنی که جبهه رسانه‌ای دشمن می‌کوشد آن را نادیده بگیرد. وظیفه امروز ما جبران عقب‌ماندگی‌های رسانه‌ای و تبیین دقیق مفهوم «بعثت امت» بر مبنای معارف اسلام ناب محمدی (ص) است.

تبیین رسالت‌های چهارگانه امت در خطبه فدکیه

عضو مجلس خبرگان رهبری با بازخوانی فراز مشهور خطبه فدکیه «اَنْتُمْ عِبادَ اللَّهِ نُصُبُ اَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ اُمَناءُ اللَّهِ عَلى اَنْفُسِکُمْ، وَ بُلَغاؤُهُ اِلَى الْاُمَمِ»، چهار وظیفه کلیدی مسلمانان را به شرح زیر تشریح کرد:

آیت‌الله دژکام با اشاره به ورود کشور به ابعاد گسترده و نوین دفاعی گفت: امروز روش‌های جهاد متنوع‌تر شده و کتاب جهاد فقه باید جدی گرفته شود. علمای ما بیش از ۳۸۰ مسئله فقهی پیرامون جهاد، جنگ و صلح مطرح کرده‌اند که نیازمند توجه دقیق طلاب و مردم است تا هیچ‌کس در عمل و از روی تندروی یا برداشت‌های شخصی، جلوتر از حکم خدا و شریعت حرکت نکند.

او تصریح کرد: قضاوت افکار عمومی جهان درباره اسلام بر پایه رفتار امت اسلامی شکل می‌گیرد. در شرایطی که دشمن با پروژه‌هایی نظیر داعش به دنبال اسلام‌هراسی است، رفتار پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) باید الگوی رحمت و عدالت باشد. پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی و استقبال میلیاردی جوانان جهان از حقانیت ملت ایران نشان می‌دهد که حرکت اصیل دینی و خالصانه دل‌ها را تسخیر می‌کند. در این مسیر، نقش‌آفرینی نخبگان برای جهت‌دهی صحیح به حرکت عمومی جامعه یک ضرورت است.

امام جمعه شیراز با اشاره به حفظ هویت ایمانی در هر شرایطی خاطرنشان کرد: رسالت دینداری در وهله نخست متوجه تک‌تک انسان‌هاست. حتی اگر در مقطعی جوسازی دشمن چنان باشد که عده‌ای تصور کنند مسیر حق متوقف شده، وظیفه شخصی فرد در صیانت از دین ساقط نمی‌شود؛ همان‌طور که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اوج غربت پای دین ایستاد.

او با تأکید بر اینکه پیام انقلاب اسلامی بسترسازی برای عصر ظهور است، گفت: ابلاغ پیام دین به گوش جهانیان نیازمند برنامه‌ریزی، امکانات و حمایت مادی مؤمنان و خیرین است. نمی‌توان از رسالت جهانی سخن گفت، اما مبلغان حوزوی در مناطق محروم با کمبود امکانات اولیه روبه‌رو باشند. ترویج واجباتی، چون پرداخت زکات و اختصاص بخشی از اموال به مصارف فرهنگی و دینی، تکلیف صریح شرعی برای اقامه این رسالت است.

دژکام در بخش پایانی بیانات خود با استناد به فراز پایانی خطبه حضرت زهرا (س) («وَ وِلایَتُنا نِظاماً لِلمِلَّةِ وَ إمامَتَنا أماناً لِلفُرقَةِ») اظهار داشت: جامعه اسلامی بدون اتصال به ولایت دچار تفرقه، ازهم‌گسیختگی و استعمار بیگانگان می‌شود؛ چنان‌که در سده‌های گذشته و پیش از حاکمیت ولایت فقیه، بخش‌هایی از خاک میهن تجزیه شده بود. اما امروز پیوند عمیق امت با ولایت فقیه، محور اتحاد ملی و ناکامی توطئه‌های دشمنان شده است.

او در پایان با تجلیل از ایثارگری‌های شهدای گمنام و استواری مردم در پاسداری از حریم مکتب فاطمی تأکید کرد: ایستادگی جوانان غیور این سرزمین در امتداد عهد تاریخی با فاطمه زهرا (س) است و به فضل الهی، ملت ایران تا سپردن این پرچم به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج)، در میدان مقاومت پایدار خواهد ماند.