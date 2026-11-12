تزریق تسهیلات کم‌بهره بنیاد برکت به رگ‌های تولید ساوجبلاغ شتاب گرفته و تاکنون ۱۳۰ فقره وام اشتغال‌زایی به صاحبان مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است؛ رقمی که بنابر برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال به ۲۷۰ فقره می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی به عنوان یکی از بازوهای اصلی رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، در شهرستان ساوجبلاغ با جدیت دنبال می‌شود و در این میان، نقش بنیاد برکت با ارائه تسهیلات حمایتی برجسته است.

محسن عبدالملکی، تسهیلگر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان ساوجبلاغ، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به آمار پرداختی‌های امسال گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان آبان‌ماه، ۱۳۰ فقره تسهیلات به مشاغل خرد در این شهرستان پرداخت شده و برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته تا این تعداد تا پایان سال به ۲۷۰ فقره افزایش یابد.

وی با تشریح شرایط پرداخت این تسهیلات افزود: این وام‌ها با کارمزد بسیار مناسب چهار درصد و بازپرداخت بلندمدت ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا بستر مناسبی برای راه‌اندازی، تثبیت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

تسهیلگر بنیاد برکت در ساوجبلاغ همچنین به یک نکته حمایتی مهم اشاره کرد و اظهار داشت: صاحبان کسب‌وکارهایی که فعالیت اقتصادی آن‌ها در جریان حوادث اخیر دچار آسیب شده است نیز می‌توانند از ظرفیت‌های ویژه حمایتی این بنیاد برای احیای دوباره فعالیت و کسب‌وکار خود بهره‌مند شوند.

در حال حاضر، کارگاه‌های تولید ظروف چوبی، تولید لیوان‌های کاغذی، واحدهای کوچک پخت کلوچه و شیرینی و ده‌ها شغل خرد و خانگی دیگر، نمونه‌های عینی از طرح‌هایی هستند که با حمایت‌های بنیاد برکت در ساوجبلاغ جان دوباره گرفته و توسعه یافته‌اند. 

متقاضیان دریافت این تسهیلات و بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد برکت می‌توانند برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت‌نام به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.

برچسب ها: مشاغل خانگی ، اشتغالزایی
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