باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: ۲۰ شهر از ۱۲ استان کشور شامل شهر‌های آبیک، آمل، ارومیه، بابل، بستک، بم، بوکان، خورموج، شاهین‌شهر، شهربابک، شهرضا، فیروزکوه، قزوین، کلیبر، کهنوج، لاهیجان، لنگرود، ماهان، نهبندان و همدان به مرحله نهایی داوری رویداد فرهنگی انتخاب پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار راه یافته‌اند.

حضور لاهیجان و لنگرود در جمع شهر‌های راه یافته به مرحله نهایی این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی استان گیلان در حوزه ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتاب‌محور در سطح ملی فراهم می‌کند.

برگزیدگان این رویداد فرهنگی پس از انجام داوری نهایی و بررسی‌های میدانی، با ارزیابی شاخص‌هایی همچون فعالیت‌های کتاب‌محور، برنامه‌های توسعه و ترویج کتابخوانی، میزان مشارکت مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر‌ها در بهمن ماه معرفی خواهند شد.