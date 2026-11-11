شهر‌های لاهیجان و لنگرود در میان ۲۰ شهر راه یافته به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: ۲۰ شهر از ۱۲ استان کشور شامل شهر‌های آبیک، آمل، ارومیه، بابل، بستک، بم، بوکان، خورموج، شاهین‌شهر، شهربابک، شهرضا، فیروزکوه، قزوین، کلیبر، کهنوج، لاهیجان، لنگرود، ماهان، نهبندان و همدان به مرحله نهایی داوری رویداد فرهنگی انتخاب پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار راه یافته‌اند.

حضور لاهیجان و لنگرود در جمع شهر‌های راه یافته به مرحله نهایی این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی استان گیلان در حوزه ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتاب‌محور در سطح ملی فراهم می‌کند.

برگزیدگان این رویداد فرهنگی پس از انجام داوری نهایی و بررسی‌های میدانی، با ارزیابی شاخص‌هایی همچون فعالیت‌های کتاب‌محور، برنامه‌های توسعه و ترویج کتابخوانی، میزان مشارکت مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر‌ها در بهمن ماه معرفی خواهند شد.

برچسب ها: رویداد فرهنگی ، پایتخت کتاب ایران
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