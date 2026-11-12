باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی برقراری مذاکرات مستقیم با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با هدف پایان دادن به جنگ است.

منابع این روزنامه مدعی شدند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تلاش دیپلماتیک ونس موافق بوده و به او برای مذاکره اختیار داده است؛ با این حال، تأکید کردند که این رایزنی‌ها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

محسن رضایی امروز در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان تأکید کرد که اگر واشنگتن هفت شرط تهران را نپذیرد، توافقی با آمریکا صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین هشدار داد در صورت حمله مجدد به ایران، پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های دوردست هدف قرار می‌گیرد.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش داده بودند که ونس نامه‌ای برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرده است. ترامپ ششم آبان مدعی شد که موضوع این نامه، کمک به تهران برای تامین اقلام پزشکی بوده است. در مقابل، وال‌استریت ژورنال و نیویورک‌تایمز گزارش دادند که این نامه با هدف بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات ارسال شده است.

منبع: بریکینگ نیوز