باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته صلح و سازش و سالروز تاسیس شورای حل اختلاف، ساختمان جدید شورای حل اختلاف شهرستان زرقان با حضور مسئولین قضایی استان فارس و مسئولان محلی افتتاح شد.

رئیس‌کل دادگستری استان در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از تعامل سازنده نهاد‌های محلی با دستگاه قضایی بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و افزود: خدمت‌رسانی بی‌منت اعضای شورای حل اختلاف به مردم در راستای اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش رضایت الهی و آرامش اجتماعی را به همراه دارد.

حجت الاسلام سید صدراله رجایی نسب تصریح کرد: افتتاح این مجموعه در شأن و منزلت مردم شریف و ولایتمدار شهرستان زرقان است و امیدواریم گامی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی عموم به خدمات قضایی باشد.

او، دسترسی آسان مردم و همچنین اجرای عدالت به شیوه مسالمت‌آمیز را از مهم‌ترین مزایای شورا‌های حل اختلاف برشمرد و تأکید کرد در سند تحول و تعالی قوه قضاییه شیوه‌های جایگزین قضایی بخصوص مسیر حل و فصل اختلافات مورد تأکید قرار گرفته است که استان فارس با توجه به سبقه درخشان همچنان یکی از استان‌های پیشتاز در حل اختلاف و به کارگیری شیوه‌های جایگزین قضایی بخصوص داوری است.

رئیس شورای قضایی استان فارس هدف نهایی دستگاه قضایی در به کار گیری نهاد داوری و مؤسسات میانجی گری در ساختار‌های نوین قضایی را کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و جلوگیری از دادرسی زمان بر و پر هزینه ارزیابی کرد و افزود: نهادینه‌کردن فرهنگ گذشت، هزینه‌های معنوی و مادی شهروندان در جریان اختلافات را به حداقل می‌رساند.

رجایی نسب با اشاره به ظرفیت شهرستان زرقان در امر صلح و سازش و اشاره به این موضوع که برخی شعب فعال شورای حل اختلاف در زرقان آمار ۹۰ درصدی صلح و سازش را در سال گذشته ثبت کرده‌اند خاطر نشان کرد: با راه‌اندازی این ساختمان مجهز، چشم‌انداز روشنی برای ارتقای شاخص‌های صلح و سازش در شهرستان زرقان متصور هستیم.

میثم شکوهی رئیس دادگستری شهرستان زرقان نیز در تبیین ابعاد این پروژه عمرانی _ خدماتی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و همراهی مدیریت شهری، زیرساخت مناسبی به منظور حل و فصل سریع اختلافات، کاهش هزینه‌های دادرسی و حفظ پیوند‌های اجتماعی فراهم شده است.

منبع: دادگستری فارس