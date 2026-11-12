باشگاه خبرنگاران جوان - کادر پزشکی تیم ملی فوتبال اعلام کرد: در جریان تمرین تیم ملی به دنبال یک آسیب برخوردی، امیرحسین فارسی از ناحیه داخلی زانو دچار آسیب دیدگی خفیف شد که با ارزیابی‌های پزشکی و‌ام ار‌ای انجام گرفته، موارد تایید و درمان بازیکن آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود این بازیکن حدود سه هفته دیگر به میادین بازگردد.

این وینگر ۱۹ ساله که جوان‌ترین بازیکن فهرست تیم ملی برای ۲ بازی تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق محسوب می‌شد، به دلیل درخشش در ترکیب خیبر در فصل جاری به نیمار ایرانی معروف شده، طبق تعامل کادرفنی تیم ملی جوانان و بزرگسالان به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شد، اما با توجه به این مصدومیت او هم پس از کسری طاهری دیدار‌های تدارکاتی پیش‌رو و برخی دیدار‌های آتی باشگاهش را از دست داد.