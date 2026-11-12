جوان‌ترین بازیکن تیم ملی آسیب دید و مسابقات تدارکاتی عراق را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر پزشکی تیم ملی فوتبال اعلام کرد: در جریان تمرین تیم ملی به دنبال یک آسیب برخوردی، امیرحسین فارسی از ناحیه داخلی زانو دچار آسیب دیدگی خفیف شد که با ارزیابی‌های پزشکی و‌ام ار‌ای انجام گرفته، موارد تایید و درمان بازیکن آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود این بازیکن حدود سه هفته دیگر به میادین بازگردد.

این وینگر ۱۹ ساله که جوان‌ترین بازیکن فهرست تیم ملی برای ۲ بازی تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق محسوب می‌شد، به دلیل درخشش در ترکیب خیبر در فصل جاری به نیمار ایرانی معروف شده، طبق تعامل کادرفنی تیم ملی جوانان و بزرگسالان به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شد، اما با توجه به این مصدومیت او هم پس از کسری طاهری دیدار‌های تدارکاتی پیش‌رو و برخی دیدار‌های آتی باشگاهش را از دست داد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
سفر هوایی منتفی شد؛
شاگردان قلعه‌نویی زمینی به بصره می‌روند
تجدید میثاق اعضای تیم ملی فوتبال ایران با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس + عکس
قلعه نویی: تغییر نسل در فوتبال یک موضوع طبیعی است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دختران فوتسالیست ایرانی سوم شد
بنیامین سلطانیان طلایی شد
حضور مهدی تاج در تمرین تیم ملی فوتبال امید
مائوریسیو پوچتینو در آستانه هدایت منچستریونایتد
لیگ برتر والیبال/ صدرنشینی مهرگان و پیکان ادامه دارد
نیمار ایرانی؛ دومین مصدوم تیم ملی فوتبال
محمودی همچنان دور از تمرینات گروهی پرسپولیس
آخرین اخبار
محمودی همچنان دور از تمرینات گروهی پرسپولیس
نیمار ایرانی؛ دومین مصدوم تیم ملی فوتبال
مائوریسیو پوچتینو در آستانه هدایت منچستریونایتد
بنیامین سلطانیان طلایی شد
لیگ برتر والیبال/ صدرنشینی مهرگان و پیکان ادامه دارد
حضور مهدی تاج در تمرین تیم ملی فوتبال امید
دختران فوتسالیست ایرانی سوم شد
آسانی و استقلال در انتظار تعیین تکلیف انضباطی
استقلال و معمای فهرست مازاد؛ سهراب فعلاً عجله ندارد
کوشکی در آستانه خروج از لیست استقلال!
انتخابی جام ملت‌های آسیا؛ برتری نوجوانان فوتبال ایران برابر پاکستان
زمان برگزاری دیدارهای استقلال و تراکتور در هفته سیزدهم تغییر کرد
داوری: درمان مهرمند و دیگر مصدومان حادثه آکادمی سحر را با جدیت دنبال می‌کنیم
نوروزی: درمان پریا مهرمند در اولویت است؛ دستور ویژه وزیر ورزش برای رسیدگی به وضعیت او
زارع، پهلوان صلح و ورزش شد؛ تندیس ملی به قهرمان سنگین‌وزن کشتی رسید
منصوریان سرمربی الزورا عراق شد
وضعیت نگران‌کننده پریا مهرمند؛ ۴۸ ساعت سرنوشت‌ساز برای نجات پای بسکتبالیست
واکنش کنعانی زادگان درباره دوری ۶ ماه از مسابقات
پیوس: تارتار اشتباه کرد/ گلزن تر از علیپور در پرسپولیس نداریم
درخشان: عدم تغییر نسل گرفتاری برای فوتبال ایران ایجاد می‌کند